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नोएडा पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 निरीक्षकों के तबादले; सूरजपुर और कासना समेत कई थानों के बदले प्रभारी

नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सोमवार को प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 13 निरीक्षकों के तबादले किए,कई महत्वपूर्ण थानों के प्रभारी बदले

नोएडा में 13 निरीक्षकों के तबादले,आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
नोएडा में 13 निरीक्षकों के तबादले,आदेश तत्काल प्रभाव से लागू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 10:47 AM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने सोमवार को प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 13 निरीक्षकों के तबादले किए. जारी आदेश के तहत कई महत्वपूर्ण थानों के प्रभारी बदले गए हैं. जबकि कुछ अधिकारियों को शाखाओं और विशेष प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

जारी सूची के अनुसार निरीक्षक संजय कुमार को प्रभारी निरीक्षक थाना जेवर से हटाकर सूरजपुर का प्रभारी बनाया गया है. इकोटेक-3 के प्रभारी अजय कुमार सिंह को जेवर की कमान सौंपी गई है. सूरजपुर के प्रभारी विनोद कुमार चाहर अब नॉलेज पार्क थाना संभालेंगे, जबकि नॉलेज पार्क के प्रभारी सर्वेश सिंह को एएचटीयू थाना भेजा गया है. एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में तैनात निरीक्षक विंन्ध्याचल तिवारी को साइबर क्राइम थाने से अटैच किया गया है.

कुछ अधिकारियों को शाखाओं और विशेष प्रकोष्ठों की जिम्मेदारी

अपराध शाखा में तैनात निरीक्षक रणजीत कुमार सिंह को इकोटेक-3 का प्रभारी बनाया गया है. कासना थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शुक्ल को फेस-1 थाने की जिम्मेदारी मिली है, जबकि शिकायत प्रकोष्ठ के प्रभारी पंकज शर्मा को कासना थाने का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा सेक्टर-142 के प्रभारी विनोद कुमार मिश्र को पुलिस लाइन भेजा गया है और पुलिस लाइन में तैनात निरीक्षक संजय कुमार को सेक्टर-142 थाना प्रभारी बनाया गया है.

उमेश नैथानी को मीडिया सेल का अतिरिक्त प्रभार

फेस-1 के प्रभारी अमित कुमार मान को आईटी सेल सेंट्रल नोएडा में तैनाती दी गई है. आईटी सेल में तैनात पुष्पराज सिंह को प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया है. वहीं, आईजीआरएस सेल के प्रभारी निरीक्षक उमेश नैथानी को उनके वर्तमान दायित्व के साथ-साथ मीडिया सेल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है.

नोएडा पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 निरीक्षकों के तबादले
नोएडा पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 निरीक्षकों के तबादले (ETV Bharat)

प्रभारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण के निर्देश

पुलिस कमिश्नर ने सभी प्रभारियों को तत्काल नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों का कहना है कि इसी सप्ताह एसीपी स्तर के अधिकारियों के भी तबादले होने की संभावना है. जिले में तैनात कई एसीपी का गैर जनपद में ट्रांसफर हो गया है. एक एसीपी सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं.

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