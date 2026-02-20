ETV Bharat / state

दिल्ली MCD कमिश्नर ने बनाई नई टीम, कई अधिकारियों के विभाग बदले

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में नवनियुक्त कमिश्नर संजीव खिरवार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त स्तर के कई अधिकारियों के विभाग व जोन बदल दिए हैं. केंद्रीय स्थापना विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक निगम की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है.

अतिरिक्त आयुक्त स्तर पर अहम बदलाव

संजय कुमार मित्तल (IAS) को शिक्षा, वेटरनरी सर्विसेज, लैंड एंड एस्टेट, हॉर्टिकल्चर, फैक्ट्री लाइसेंसिंग, CL&EC, पीएम स्वनिधि व पीएम विश्वकर्मा के साथ नरेला और करोल बाग जोन का प्रभार सौंपा गया है. बी.एस. जगलान (IAS) को सेंट्रल एस्टैब्लिशमेंट, O&M, कॉरपोरेशन कंप्लेंट सेल, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, म्युनिसिपल सेक्रेटरी ऑफिस, लेबर व इंडस्ट्रियल रिलेशंस के साथ नजफगढ़ व वेस्ट जोन की जिम्मेदारी दी गई है.

डॉ. सत्येंद्र सिंह दुरसावत (IAS) को वित्त, असेसमेंट एंड कलेक्शन, टोल टैक्स, आईटी, विज्ञापन, अस्पताल प्रशासन, आयुष व पब्लिक हेल्थ के साथ साउथ व सेंट्रल जोन सौंपा गया है. अरुण कुमार मिश्रा (IAS) को DEMS, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, PGMS, डिजास्टर मैनेजमेंट व कम्युनिटी सर्विसेज के साथ सिटी-SP और सिविल लाइंस जोन दिया गया है.