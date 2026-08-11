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भारतीय वन सेवा में बड़ा फेरबदल, 69 IFS के तबादले, 14 को एडिशनल चार्ज

जयपुर : राज्य सरकार ने देर रात भारतीय वन सेवा में बड़े स्तर पर फिर बदलाव करते हुए 69 आईएफएस अधिकारियों के तबादले किए हैं. इनमें 34 आईएफएस को पदोन्नति के साथ महीने बाद फील्ड पोस्टिंग दी गई है. इनमें 12 डीएफओ को सीएफ और 22 आरएफएस से आईएफएस बनाए गए हैं. कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. इनमें अर्जित बनर्जी को हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स से प्रधान मुख्य वन संरक्षक और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स राजस्थान के पद पर लगाया गया है. इनके कार्यभार में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

तबादला सूची को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा था. पिछले 3 साल में यह पहला मौका है जब राज्य सरकार की ओर से भारतीय वन सेवा ने इतने बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं. तबादलों को लेकर सचिवालय के गलियारों में चर्चाएं भी खूब हैं. इधर, एपीओ चल रहे शशि शंकर को भी फील्ड पोस्टिंग दी गई है. उन्हें वन संरक्षक वन्य जीव जोधपुर लगाया गया है. इसके अलावा एपीओ चल रहे अक्षय जैन को भी सहायक वन संरक्षक भरतपुर के पद पर लगाया गया है.

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