वन विभाग में बड़ा फेरबदल : 90 रेंज अधिकारी, 65 ACF और 39 DCF की तबादला सूची हुई जारी
वन विभाग में 90 रेंज अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है. सर्वाधिक 14 रेंज अधिकारी जयपुर जिले में बदले गए हैं.
Published : July 11, 2026 at 1:34 PM IST
जयपुर : प्रदेश भर के कई सरकारी विभागों में तबादलों का दौर जारी है. इसी बीच वन विभाग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. वन विभाग में 90 रेंज अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है. सर्वाधिक 14 रेंज अधिकारी जयपुर जिले में बदले गए हैं. जयपुर प्रादेशिक रेंज की जिम्मेदारी अब विजयपाल यादव को सौंपी गई है. वहीं, 65 एसीएफ और 39 डीसीएफ की तबादला सूची जारी की गई है. डीसीएफ जगदीश गुप्ता को उपवन संरक्षक वन्यजीव जयपुर लगाया गया है.
उपवन संरक्षकों के तबादले : वन विभाग में शुक्रवार देर रात को एक साथ रेंज अधिकारी से लेकर डीसीएफ तक व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं. शासन उप सचिव शीलावती मीणा ने आदेश जारी किए हैं. डीसीएफ मनफूल विश्नोई को उपवन संरक्षक जयपुर उत्तर, डीसीएफ जगदीश गुप्ता को उप वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर, नरेंद्र सिंह शेखावत को उपवन संरक्षक फलोदी, राजेंद्र कुमार गुप्ता को उपवन संरक्षक उड़नदस्ता कोटा, देवेंद्र तिवारी को उपवन संरक्षक उदयपुर उत्तर, प्रमोद धाकड़ को उपवन संरक्षक वन्यजीव कोटा लगाया गया है.
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इसके साथ ही संजीव शर्मा को उपवन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना द्वितीय करौली, मुकेश जिंदल को उपवन संरक्षक राजपत्रित जयपुर, उमेश कुमार बंसल को महाप्रबंधक राजस्थान राज्य वन विकास प्राधिकरण लिमिटेड उदयपुर, तरुण मेहरा को उपवन संरक्षक वन्यजीव बीकानेर, पंकज कसाना को उपवन संरक्षक वन सुरक्षा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर, सुरेश गुप्ता को उप वन संरक्षक श्रम एवं विधि कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर, नाहर सिंह को उपवन संरक्षक विधि कार्यालय मुख्य वन संरक्षक जयपुर, अरुण शर्मा को उपवन संरक्षक विकास कार्यालय क्षेत्र निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर लगाया गया है.
राकेश दुलार को महाप्रबंधक राजस्थान राज्य वन विकास प्राधिकरण लिमिटेड बीकानेर, अभिषेक शर्मा को उपवन संरक्षक अराजपत्रित कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर, राजीव गुप्ता को महाप्रबंधक राजस्थान राज्य वन विकास प्राधिकरण लिमिटेड सूरतगढ़, अनुराग भटनागर को उपवन संरक्षक वन्यजीव उदयपुर, सुमित बंसल को उपवन संरक्षक प्रशासन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक भरतपुर, वीरेंद्र सिंह को उपवन संरक्षक प्रशासन कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर, पीयूष कुमार शर्मा को उपवन संरक्षक विधानसभा जयपुर कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर, शुभम जैन को उपवन संरक्षक डीडवाना कुचामन लगाया गया है.
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पंकज गुप्ता को उपवन संरक्षक विकास कार्यालय मुख्य वन संरक्षक जयपुर, सुरेश मिश्रा को उपवन संरक्षक डीग, ओम प्रकाश शर्मा को उपवन संरक्षक अलवर, सुनील कुमार सिंह को उपवन संरक्षक वन्यजीव चित्तौड़गढ़, मदन सिंह चारण को उपवन संरक्षक आईजीएनपी स्टेज बीकानेर, रमेश कुमार को उपवन संरक्षक विधि कार्यालय मुख्य वन संरक्षक बीकानेर, गुलजारीलाल जाट को उपवन संरक्षक जयपुर विकास प्राधिकरण, अनिल कुमार गुप्ता को उपवन संरक्षक वन्य जीव माउंट आबू सिरोही, गजनफर अली को उपवन संरक्षक राजस्थान राज्य जैव विविधता मंडल लगाया गया है.
विजयपाल सिंह को उपवन संरक्षक सलूंबर, दिनेश कुमार गुप्ता को उपवन संरक्षक जांच कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर, बृजमोहन गुप्ता को उपवन संरक्षक कोटपूतली बहरोड, ओमप्रकाश जांगिड़ को उपवन संरक्षक करौली, चंद्र मोहन गुप्ता को उपवन संरक्षक प्रबोधन एवं मूल्यांकन कोटा, दीपक गुप्ता को वन संरक्षक प्रशासन कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कोटा, अनिल यादव को प्राविधिक सहायक एवं उपवन संरक्षक कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक उत्पादन जयपुर और विष्णु कुमार गुप्ता को उपवन संरक्षक विस्थापन कार्यालय क्षेत्र निदेशक रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर लगाया गया है.
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सहायक वन संरक्षकों (एसीएफ) के तबादले : 65 सहायक वन संरक्षकों के तबादले किए गए हैं. देवेंद्र सिंह राठौड़ को सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से सहायक वन संरक्षक वन्यजीव कार्यालय उपवन संरक्षक सीकर लगाया गया है. हिरेंद्र भाकर को सहायक वन संरक्षक छतरगढ़ बीकानेर, शिव प्रकाश बिश्नोई को सहायक वन संरक्षक फलोदी, सोनू बाबू मीणा को सहायक वन संरक्षक अलवर, वीकेत सिंह चौहान को सहायक वन संरक्षक करौली मुख्यालय, महेश कुमार शर्मा को सहायक वन संरक्षक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर लगाया गया है.
मनीष शर्मा को प्रावैधिक सहायक एवं सहायक वन संरक्षक केवलादेव घना भरतपुर, अनिता कुमारी को सहायक वन संरक्षक झुंझुनू, अजय कुमार को कार्यालय उपवन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक प्रथम रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर, पूजा पंचारिया को सहायक वन संरक्षक बीकानेर, कमल चंद को सहायक वन संरक्षक वन्यजीव बीकानेर कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव बीकानेर, अशोक सिंह को सहायक वन संरक्षक वन्यजीव राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर मुख्यालय जैसलमेर, विशाल मीणा को सहायक वन संरक्षक दौसा, जगदीश कुमार को सहायक वन संरक्षक पिंडवाड़ा सिरोही लगाया गया है.
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तरुण प्रकाश यादव को प्रावैधिक सहायक एवं सहायक वन संरक्षक कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव जयपुर, राजेश मीणा को सहायक वन संरक्षक जमवारामगढ़ कार्यालय उपवन संरक्षक वन्यजीव जयपुर, शुभम गोयल को सहायक वन संरक्षक मुख्यालय राजगढ़ कार्यालय उपवन संरक्षक अलवर, कीर्ति राठौड़ को सहायक वन संरक्षक मुख्यालय सीकर कार्यालय उपवन संरक्षक सीकर, जनेश्वर सिंह चौधरी को सहायक वन संरक्षक कोटपूतली बहरोड, गजेंद्र सिंह को सहायक बंद संरक्षक सिरोही, हरि सिंह हाडा को सहायक वन संरक्षक रामगढ़ मुख्यालय बूंदी, लाखन सिंह राठौड़ को सहायक वन संरक्षक पी&एम अजमेर लगाया गया है.
सौरभ कुमार मंगल को सहायक वन संरक्षक वन्यजीव केला देवी आरटीआई 2 करौली, दिलीप कुमार वर्मा को प्रावैधिक सहायक एवं सहायक वन संरक्षक कोटा, गौतम लाल मीणा को सहायक वन संरक्षक मुख्यालय डूंगरपुर लगाया गया है. मयंक महरिया को सहायक वन संरक्षक जयपुर विकास प्राधिकरण, प्राची चौधरी को सहायक वन संरक्षक मुख्यालय कार्यालय उपवन संरक्षक झुंझुनू, चोखाराम को सहायक वन संरक्षक अलवर मुख्यालय भिवाड़ी, प्रशांत कुमार गौड़ को सहायक वन संरक्षक प्रशासन कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जयपुर, जितेंद्र सिंह शेखावत को सहायक वन संरक्षक वन्यजीव नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लगाया गया है.
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रेंज अधिकारियों के तबादले : प्रदेश भर में 90 रेंज अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रशासन पवन कुमार उपाध्याय ने यह आदेश जारी किया है. सर्वाधिक 14 रेंज अधिकारी जयपुर जिले में बदले गए हैं. जयपुर प्रादेशिक रेंज की जिम्मेदारी अब विजयपाल यादव को सौंपी गई है. ममता को पावटा रेंज, दीपक कुमार मीणा को जैव विविधता मंडल, मोनिका को कार्य योजना अधिकारी, पंकज शर्मा को रायसर रेंज, पृथ्वीराज मीणा को जेडीए, बृजपाल सिंह को आमेर, वीरेंद्र सिंह को शाहपुरा लगाया गया है.
मुकेश शर्मा को विराटनगर, श्रुति सिंह को वन बंदोबस्त जयपुर उत्तर, इंद्रेश यादव को जेडीए, रेनू सुमन को वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, राकेश कुमार को ग्रास फार्म नर्सरी, अजीत कुमार मीणा को जयपुर सिटी, टीकमचंद मीणा को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, जितेंद्र सिंह राठौड़ को केशोरायपाटन रेंज बूंदी, राजेंद्र सिंह राठौड़ को क्षेत्रीय वन अधिकारी बांसवाड़ा, अनूप कुमार शर्मा को रेंज रावतसर हनुमानगढ़, जितेंद्र सिंह वर्मा को रेस्क्यू ऑपरेशन चिड़ियाघर, दिलीप सिंह चौहान को रेंज बिछीवाड़ा डूंगरपुर लगाया गया है.