धमतरी पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी, निरीक्षक से लेकर आरक्षक तक के तबादले, एसपी ने जारी किए आदेश
धमतरी के एसपी ने जिले की पुलिस टीम में बड़ा फेरबदल किया है. इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 3, 2026 at 9:08 PM IST
धमतरी: जिले के पुलिस विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने कुल 12 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया है. उन्होंने प्रशासनिक कारणों से निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक, आरक्षक एवं महिला आरक्षक सहित कुल 12 पुलिसकर्मियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक नए स्थान पर ज्वाइनिंग का आदेश दिया है.
एसपी के ट्रांसफर आदेश में क्या ?
जारी आदेश के अनुसार थाना प्रभारियों के साथ-साथ यातायात, चौकी एवं रक्षित केंद्र में तैनात पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है. इस फेरबदल को पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. ट्रांसफर आदेश के मुताबिक निरीक्षक तापेश्वर सिंह नेताम को रक्षित केंद्र धमतरी से थाना प्रभारी भखारा बनाया गया है. वहीं निरीक्षक शरद ताम्रकार को थाना प्रभारी भखारा से हटाकर रक्षित केंद्र धमतरी भेजा गया है. इसके अलावा सहायक उप निरीक्षक देवनाथ सिन्हा का तबादला रक्षित केंद्र धमतरी से थाना करेलीबड़ी किया गया है.
प्रधान आरक्षक एवं आरक्षकों के तबादले
प्रधान आरक्षक रेशम माण्डले को चौकी बिरेझर से थाना नगरी भेजा गया है. प्रधान आरक्षक शेखर सिन्हा को थाना मगरलोड से थाना सिहावा स्थानांतरित किया गया है. यातायात शाखा में पदस्थ प्रधान आरक्षक ठाकुर राम सिंह, आरक्षक गितेश्वर नेताम, आरक्षक धर्मेंद्र साहू तथा महिला आरक्षक मोहिनी गौरवाभी को रक्षित केंद्र धमतरी भेजा गया है. वहीं आरक्षक दिनेश साहू को थाना धमतरी से यातायात शाखा में पदस्थ किया गया है. आरक्षक इन्द्र कुमार ध्रुव को चौकी करेलीबड़ी से रक्षित केंद्र धमतरी तथा महिला आरक्षक भाग्यलक्ष्मी को थाना रुद्री से रक्षित केंद्र धमतरी स्थानांतरित किया गया है.
धमतरी एसपी ऑफिस द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी स्थानांतरण प्रशासनिक कारणों की वजह से किया गया है. इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद पुलिस विभाग में नया बदलाव देखने को मिलेगा.