दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 14 अफसरों की जिम्मेदारी बदली; जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

दिवाली के बाद ही दिल्ली पुलिस में बड़े फेरबदल हुए हैं. जिसमें IPS के 14 अधिकारियों का तबादला और नई जिम्मेदारियों सौंपी गई हैं.

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल
दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 24, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया हैं. उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 14 अधिकारियों का तबादला और नई जिम्मेदारियों सौंपी गई हैं. बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा ने पदभार संभालने के बाद पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. जिसमें कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है. नई जिम्मेदारियों के तहत अब रॉबिन हिबू को स्पेशल सीपी ह्यूमन रिसोर्स डिवीजन, राजेश खुराना को स्पेशल सीपी प्रोविजन एंड फाइनेंस डिवीजन तथा नीरज ठाकुर को स्पेशल सीपी ट्रैफिक डिवीजन की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

देवेश चंद्र श्रीवास्तव को स्पेशल सीपी क्राइम के साथ परसेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया सेल डिवीजन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. जबकि डेविड ललरिनसांगा अब स्पेशल सीपी ऑप्स, पीसीआर और कम्युनिकेशन के साथ स्पूनर के भी इंचार्ज होंगे. मनिष अग्रवाल को स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस तथा अजॉय चौधरी को स्पेशल सीपी विजिलेंस डिवीजन का प्रभार दिया गया है.

वहीं, विजय कुमार को ज्वाइंट सीपी सीपी सेक्टर कम ओएसडी टू सीपी दिल्ली, राजीव रंजन सिंह को एडिशनल सीपी ईस्टर्न रेंज, रोहित राजवीर सिंह को डीसीपी सीपी सेक्टर क्राइम और विक्रम के. पोरवाल को डीसीपी सीपी सेक्टर एडमिन की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस फेरबदल को सतीश गोलचा के प्रशासनिक कार्यकुशलता और फील्ड-फोकस्ड नेतृत्व की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे पहले मार्च में दिल्ली पुलिस में 28 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था, उस समय भी पुलिस इस्टेबलिशमेंट बोर्ड की सिफारिश पर तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए गए थे.

