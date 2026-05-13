दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, कई स्पेशल सीपी के कार्यक्षेत्र बदले, जानें किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी ?
दिल्ली सरकार ने पुलिस महकमे में फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं.
Published : May 13, 2026 at 10:47 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कानून-व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को और मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी स्तर के अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है. आदेश के अनुसार, कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
जारी आदेश के मुताबिक, स्पेशल सीपी ट्रैफिक नीरज ठाकुर को अब लॉ एंड ऑर्डर जोन-2 की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, स्पेशल सीपी क्राइम देवेश चंद्र श्रीवास्तव को लॉ एंड ऑर्डर जोन-1 में तैनात किया गया है. स्पेशल सीपी इंटेलिजेंस मनीष कुमार अग्रवाल को ट्रैफिक डिवीजन का प्रभार सौंपा गया है.
इसके अलावा, स्पेशल सीपी विजिलेंस अजय चौधरी को प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन भेजा गया है. स्पेशल सीपी वेलफेयर अतुल कटियार को विजिलेंस डिवीजन की जिम्मेदारी मिली है, जबकि स्पेशल सीपी आर्म्ड पुलिस विजय कुमार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेफ्टी डिवीजन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.
दिल्ली में नई तैनाती पाने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हरगोबिंदर सिंह धालीवाल को स्पेशल सीपी क्राइम बनाया गया है. उन्हें परसेप्शन मैनेजमेंट, मीडिया सेल और लीगल डिवीजन का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. वहीं, स्पेशल सीपी ऑपरेशन्स डेविड लालरिनसांगा को अब एसपीयूडब्ल्यूएसी और एसपीयूएनईआर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है. दिल्ली पुलिस महकमे में इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल को आगामी कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.
बता दें कि इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एजीएमयूटी कैडर में भी बड़ा फेरबदल किया है. दिल्ली पुलिस में तैनात 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी रविंद्र सिंह यादव का तबादला अंडमान एंड निकोबार में डीजीपी पद पर किया गया है. वहीं, अंडमान एंड निकोबार में डीजीपी रहे 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हरगोबिंदर सिंह धालीवाल को दिल्ली भेजा गया है. इसी के बाद यह बड़ी फेर बदल देखने को मिली है.
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