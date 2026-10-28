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दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 79 इंस्पेक्टरों समेत पुलिसकर्मियों के तबादले; कई थानों के SHO बदले

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में 28 अक्टूबर को जारी तबादला आदेश के तहत इंस्पेक्टरों समेत कुल 79 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं. सूची में कई थानों के एसएचओ के साथ विभिन्न इकाइयों और जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं. आदेश के अनुसार, तबादले पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए हैं.

जारी सूची में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई थानों में भी बदलाव किया गया है. इंस्पेक्टर राजेश डांगवाल को पीसीआर की नॉर्थ जोन इकाई से ज्योति नगर थाने का एसएचओ बनाया गया है। इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार को न्यू उस्मानपुर थाने से रोहिणी भेजा गया है, जबकि इंस्पेक्टर राजेश कुमार को ज्योति नगर थाने से द्वारका के बिंदापुर थाने में तैनात किया गया है.