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दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 79 इंस्पेक्टरों समेत पुलिसकर्मियों के तबादले; कई थानों के SHO बदले

सूची में दिल्ली पुलिस अकादमी, स्पेशल ब्रांच, विजिलेंस और सुरक्षा इकाइयों में तैनाती के आदेश भी शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल
दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 28, 2026 at 6:33 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में 28 अक्टूबर को जारी तबादला आदेश के तहत इंस्पेक्टरों समेत कुल 79 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं. सूची में कई थानों के एसएचओ के साथ विभिन्न इकाइयों और जिलों में तैनात पुलिस अधिकारियों के नाम शामिल हैं. आदेश के अनुसार, तबादले पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किए गए हैं.

जारी सूची में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई थानों में भी बदलाव किया गया है. इंस्पेक्टर राजेश डांगवाल को पीसीआर की नॉर्थ जोन इकाई से ज्योति नगर थाने का एसएचओ बनाया गया है। इंस्पेक्टर राजेंद्र कुमार को न्यू उस्मानपुर थाने से रोहिणी भेजा गया है, जबकि इंस्पेक्टर राजेश कुमार को ज्योति नगर थाने से द्वारका के बिंदापुर थाने में तैनात किया गया है.

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल
दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल (ETV Bharat)

इसी तरह इंस्पेक्टर जय प्रकाश मीणा को खजूरी खास थाने से स्पेशल ब्रांच में भेजा गया है. इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह को उत्तर-पूर्वी जिले से जाफराबाद थाने का एसएचओ बनाया गया है. वहीं, इंस्पेक्टर मनोहर को उत्तर-पूर्वी जिले से सीलमपुर थाने का एसएचओ नियुक्त किया गया है.

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल
दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल (ETV Bharat)

तबादला सूची में शाहदरा जिले से जुड़े पुलिसकर्मियों के नाम भी शामिल हैं. कांस्टेबल राम प्रताप मीणा को कृष्णा नगर थाने से नई दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय भेजा गया है. कांस्टेबल जितेंद्र को जीटीबी एन्क्लेव थाने से पुलिस मुख्यालय स्थानांतरित किया गया है.

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल
दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल (ETV Bharat)

इसके अलावा कई इंस्पेक्टरों को नई दिल्ली, साउथ ईस्ट, सेंट्रल, रोहिणी और अन्य जिलों व इकाइयों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. सूची में दिल्ली पुलिस अकादमी, स्पेशल ब्रांच, विजिलेंस और सुरक्षा इकाइयों में तैनाती के आदेश भी शामिल हैं.

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