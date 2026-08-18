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दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 43 IPS-DANIPS अधिकारियों के तबादले, देखें लिस्ट

गृह विभाग के आदेश के अनुसार तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद किए गए

दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (concept image)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 9:20 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया. दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत 43 IPS और DANIPS अधिकारियों के तबादले एवं नई तैनाती के आदेश दिए गए हैं. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग बदले गए हैं. 1994 बैच की IPS अधिकारी गरिमा भटनागर को स्पेशल सीपी/ईओडब्ल्यू के साथ एमडी/डीपीएचसीएल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं 1996 बैच के मनीष अग्रवाल को स्पेशल सीपी/ट्रैफिक और अजय चौधरी को स्पेशल सीपी/पीएसडी बनाया गया है

तबादला लिस्ट
तबादला लिस्ट (ETV Bharat)

डेविड लालरिनसांगा को स्पेशल सीपी/ऑपरेशंस (पीसीआर एवं कम्युनिकेशन) के साथ एसपीयूएनईआर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. अतुल कटियार को स्पेशल सीपी/वेलफेयर एंड लीगल, जबकि के. जगदीसन को स्पेशल सीपी/डिवीजन इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी दी गई है. विवेक किशोर को स्पेशल सीपी/एसपीयूडब्ल्यूएसी एवं लाइसेंसिंग, जबकि वीणू बंसल को स्पेशल सीपी/विजिलेंस के साथ परसेप्शन मैनेजमेंट और मीडिया सेल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

तबादला लिस्ट
तबादला लिस्ट (ETV Bharat)

पूर्वी दिल्ली से जुड़े अधिकारियों की तैनाती में भी बदलाव किया गया है. 2006 बैच के IPS अधिकारी जटिन नरवाल, जो वर्तमान में ज्वाइंट सीपी/वेस्टर्न रेंज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अब ज्वाइंट सीपी/ईस्टर्न रेंज होंगे। यह नियुक्ति 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी.

दक्षिण-पूर्वी जिले में भी बड़ा बदलाव हुआ है. हेमंत तेवारी, जो डीसीपी/साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट थे, को डीसीपी/स्पेशल ब्रांच बनाया गया है. उनकी जगह विनीत कुमार, जो डीसीपी/टेक्निकल एंड पीआई थे, को डीसीपी/साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी गई है.

तबादला लिस्ट
तबादला लिस्ट (ETV Bharat)

राजा बांठिया, जो डीसीपी/नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट थे, को डीसीपी/टेक्निकल एंड पीआई बनाया गया है. वहीं नीहारिका भट्ट को एडिशनल डीसीपी-I नॉर्थ से डीसीपी नॉर्थ बनाया गया है.

सचिन सिंघल को एडिशनल डीसीपी-I वेस्ट से डीसीपी/ट्रैफिक बनाया गया है. गौरव त्यागी को डीसीपी/आईएफएसओ, जबकि श्वेता चौहान को डीसीपी/ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी गई है.

मोनिका भारद्वाज को एडिशनल सीपी/क्राइम, संजय भाटिया को एडिशनल सीपी/आईएफएसओ और दिनेश कुमार गुप्ता को एडिशनल सीपी/डीपीएचसीएल बनाया गया है. प्रतीक्षा गोदारा को एडिशनल सीपी/ट्रैफिक (मुख्यालय) और जितेंद्र कुमार मीणा को एडिशनल सीपी/विजिलेंस की जिम्मेदारी मिली है.

गृह विभाग के आदेश के अनुसार तबादले पुलिस स्थापना बोर्ड की सिफारिश पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद किए गए हैं.

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