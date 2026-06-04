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दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 34 IPS और DANIPS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों को मिले नए DCP

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए गृह विभाग ने 34 आईपीएस और DANIPS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की मंजूरी के बाद जारी इस आदेश के तहत कई जिलों, विशेष इकाइयों और सुरक्षा शाखाओं में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. यह आदेश आज जारी हुआ है, जिसके तहत कई जिलों के नए डीसीपी मिले हैं.

इस फेरबदल में पश्चिम जिले के डीसीपी शरद भास्कर दराडे को डीसीपी मुख्यालय-3 नियुक्त किया गया है, जबकि बाहरी उत्तरी जिले के डीसीपी वी. हरेश्वर स्वामी को पश्चिम जिले की कमान सौंपी गई है. ट्रैफिक यूनिट में तैनात शोभित डी. सक्सेना को बाहरी उत्तरी जिले का नया डीसीपी बनाया गया है. वहीं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के डीसीपी राहुल अलवाल को उत्तर-पूर्वी जिले का डीसीपी नियुक्त किया गया है.

मुख्यालय-3 में तैनात रहे जिम्मी चिराम को डीसीपी ट्रैफिक के साथ एसपीयूएनईआर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. डीसीपी पीएमएमसी नेहा यादव को अपने वर्तमान पद के साथ एसपीयूडब्ल्यूएसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा में तैनात जितेंद्र मणि को डीसीपी सिक्योरिटी बनाया गया है, जबकि डीसीपी सिक्योरिटी मानस्वी जैन को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय दक्षिण जिला नियुक्त किया गया है.

क्राइम ब्रांच की कमान अब चंद्र कृष्ण सिंह संभालेंगे, जिन्हें डीसीपी एनएवी से स्थानांतरित किया गया है. अशोक कुमार को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय दक्षिण से डीसीपी एनएवी बनाया गया है. आरपी भवन में तैनात दाभी आनंद दिनेश भाई को डीसीपी मेट्रो की जिम्मेदारी दी गई है. दक्षिण-पूर्वी जिले में तैनात ऐश्वर्या शर्मा को डीसीपी लाइसेंसिंग नियुक्त किया गया है, जबकि लाइसेंसिंग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अनयेश रॉय अब केवल आईएफएसओ के डीसीपी रहेंगे.