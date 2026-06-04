दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 34 IPS और DANIPS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों को मिले नए DCP
दिल्ली सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ IPS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं.
Published : June 4, 2026 at 9:39 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए गृह विभाग ने 34 आईपीएस और DANIPS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू की मंजूरी के बाद जारी इस आदेश के तहत कई जिलों, विशेष इकाइयों और सुरक्षा शाखाओं में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. यह आदेश आज जारी हुआ है, जिसके तहत कई जिलों के नए डीसीपी मिले हैं.
इस फेरबदल में पश्चिम जिले के डीसीपी शरद भास्कर दराडे को डीसीपी मुख्यालय-3 नियुक्त किया गया है, जबकि बाहरी उत्तरी जिले के डीसीपी वी. हरेश्वर स्वामी को पश्चिम जिले की कमान सौंपी गई है. ट्रैफिक यूनिट में तैनात शोभित डी. सक्सेना को बाहरी उत्तरी जिले का नया डीसीपी बनाया गया है. वहीं, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के डीसीपी राहुल अलवाल को उत्तर-पूर्वी जिले का डीसीपी नियुक्त किया गया है.
मुख्यालय-3 में तैनात रहे जिम्मी चिराम को डीसीपी ट्रैफिक के साथ एसपीयूएनईआर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. डीसीपी पीएमएमसी नेहा यादव को अपने वर्तमान पद के साथ एसपीयूडब्ल्यूएसी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है. सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा में तैनात जितेंद्र मणि को डीसीपी सिक्योरिटी बनाया गया है, जबकि डीसीपी सिक्योरिटी मानस्वी जैन को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय दक्षिण जिला नियुक्त किया गया है.
क्राइम ब्रांच की कमान अब चंद्र कृष्ण सिंह संभालेंगे, जिन्हें डीसीपी एनएवी से स्थानांतरित किया गया है. अशोक कुमार को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय दक्षिण से डीसीपी एनएवी बनाया गया है. आरपी भवन में तैनात दाभी आनंद दिनेश भाई को डीसीपी मेट्रो की जिम्मेदारी दी गई है. दक्षिण-पूर्वी जिले में तैनात ऐश्वर्या शर्मा को डीसीपी लाइसेंसिंग नियुक्त किया गया है, जबकि लाइसेंसिंग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे अनयेश रॉय अब केवल आईएफएसओ के डीसीपी रहेंगे.
पूर्वी दिल्ली, शाहदरा और उत्तर-पूर्वी जिले में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. अतिरिक्त डीसीपी सिक्योरिटी विपुल अनेकांत को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय पूर्वी जिला बनाया गया है. शाहदरा जिले में अतिरिक्त डीसीपी-प्रथम के पद पर तैनात दीपक यादव को डीसीपी चौथी बटालियन डीएपी नियुक्त किया गया है, जबकि सिकंदर सिंह को अतिरिक्त डीसीपी-प्रथम शाहदरा की जिम्मेदारी दी गई है. अरविंद कुमार को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय उत्तर-पूर्वी जिला बनाया गया है.
पदोन्नति के बाद रविनंदन बी.एम. को अतिरिक्त डीसीपी-प्रथम उत्तर-पश्चिम और विकास मीणा को अतिरिक्त डीसीपी-प्रथम द्वारका की जिम्मेदारी सौंपी गई है. अजय कुमार को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय उत्तर-पश्चिम का वर्तमान प्रभार दिया गया है. रिधिमा सेठ को अतिरिक्त डीसीपी-द्वितीय शाहदरा से स्थानांतरित कर एसपीयूडब्ल्यूएसी में अतिरिक्त डीसीपी बनाया गया है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह फेरबदल कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने, अपराध नियंत्रण में सुधार लाने तथा विभिन्न जिलों और विशेष इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है. राजधानी के कई संवेदनशील जिलों में नए अधिकारियों की तैनाती के बाद पुलिसिंग व्यवस्था में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
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