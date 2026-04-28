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दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 13 एसीपी के तबादले; कई अहम जिम्मेदारियों में बदलाव

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 13 सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) के तबादले किए गए हैं. जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती दी गई है. इस फेरबदल में ट्रैफिक, विजिलेंस, क्राइम ब्रांच और विभिन्न जिलों के एसडीपीओ पदों पर बदलाव किया गया है.

आदेश के मुताबिक, एसीपी अमित इस्सर को ट्रैफिक से मंगोलपुरी में तैनात किया गया है, जबकि एसीपी अमरीक राज बिरदी को आर.पी. भवन से ट्रैफिक में भेजा गया है. एसीपी अशोक कुमार को सिविल लाइंस से आर.पी. भवन और एसीपी राजेंद्र प्रसाद को ट्रैफिक से सिविल लाइंस भेजा गया है. इसी क्रम में एसीपी योगेश मल्होत्रा को दिल्ली पुलिस अकादमी से मयूर विहार, एसीपी धीरज नरंग को पीएचक्यू से दरियागंज और एसीपी कमल शर्मा को दरियागंज से विजिलेंस में तैनाती दी गई है.

एलजी कार्यालय में एडीसी के रूप में तैनात एसीपी मनीष लाडला को क्राइम ब्रांच भेजा गया है. वहीं एसीपी अर्शदीप सिंह पंवार को आगमन पर ही चाणक्यपुरी में एसडीपीओ बनाया गया है. एसीपी आरती शर्मा को चाणक्यपुरी से सीएडब्ल्यू सेल, नई दिल्ली जिला में भेजा गया है. इसके अलावा एसीपी रोहित गुप्ता को शालीमार बाग से सिक्योरिटी, एसीपी मुकेश वालिया को संगम विहार से शालीमार बाग और एसीपी अमलेश्वर कुमार राय को विजिलेंस से संगम विहार में तैनात किया गया है. पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह फेरबदल प्रशासनिक जरूरतों के मद्देनजर किया गया है, जिससे कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके.