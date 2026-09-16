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छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल, 57 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों के तबादले

सहायक जिला आबकारी अधिकारियों में भी तबादले सहायक जिला आबकारी अधिकारी स्तर पर भी कई अधिकारियों की पदस्थापना बदली गई है.सेवकराम भाण्डेकर को नारायणपुर, कुसुमलता जोल्हे को गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही और रवि कुमार पाठक को बस्तर भेजा गया है. दीनदयाल पटेल को बस्तर संभागीय उड़नदस्ता, रविकांत जायसवाल को कोरिया, व्ही. विक्रम आनंद को बिलासपुर संभागीय उड़नदस्ता और मनोज कुमार राठौर को कोरबा पदस्थ किया गया है. इसके अलावा डॉ. राकेश कुमार सिंह को गरियाबंद, लालजी दीवान को कबीरधाम, गोपाल प्रसाद साहू को रायपुर, शीला रानी को जांजगीर-चांपा और सोनल अग्रवाल को बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है. रायगढ़, दुर्ग, जशपुर, कांकेर और अन्य जिलों में भी अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है.

जिला आबकारी अधिकारियों की नई जिम्मेदारी जिला आबकारी अधिकारी स्तर पर भी बड़ा बदलाव किया गया है.सोनल यादव को मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, पवन नेताम को जशपुर, डिम्पल कोर्राम को दंतेवाड़ा, डेविड कुमार नारंग को कोरिया, कुलदीप को सूरजपुर और सुशांत तिवारी को सारंगढ़-बिलाईगढ़ में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है.वहीं एल.के. गायकवाड़ को सरगुजा से कांकेर, महिमा पट्टावी को जशपुर से सरगुजा और दीपक कुमार ठाकुर को दंतेवाड़ा से गरियाबंद भेजा गया है.गजेन्द्र कुमार सिंह को गरियाबंद से छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर पदस्थ किया गया है। रतन सिंह नागेश को नारायणपुर से राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, रायपुर भेजा गया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है.वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने जिला आबकारी अधिकारियों, सहायक जिला आबकारी अधिकारियों, आबकारी उप निरीक्षकों और सहायक आबकारी उप निरीक्षकों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं. नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से जारी आदेश के मुताबिक, स्थानांतरित अधिकारियों-कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना के लिए एकपक्षीय भारमुक्त किया गया है.

वाणिज्यिक कर अधिकारियों का तबादला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)





57 आबकारी उप निरीक्षकों और सहायक आबकारी उप निरीक्षकों का तबादला



आबकारी उप निरीक्षक यानी ESI और सहायक आबकारी उप निरीक्षक स्तर पर भी व्यापक तबादले किए गए हैं.आदेश के मुताबिक करीब 57 अधिकारियों-कर्मचारियों की पदस्थापना बदली गई है.प्रकाश देशमुख को कांकेर, नीरज कुमार साहू को रायपुर, रामसनेही यादव को मुंगेली, अभिनव आनंद बख्शी को रायपुर और प्रीति कुशवाहा को धमतरी भेजा गया है.अंकित राठौर को बस्तर, प्रियांक ठाकुर को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, तुलेश कुमार देसलहरे को बालोद और जागेश्वर दाउ को गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही पदस्थ किया गया है. मनीष कुमार साहू को जांजगीर-चांपा और रमेश सिंह सिदार को जशपुर भेजा गया है। हरीश कुमार पटेल को रायगढ़ और सविता वर्मा को दुर्ग संभागीय उड़नदस्ता की जिम्मेदारी दी गई है. रागिनी पटेल को सारंगढ़-बिलाईगढ़ और विपिन कुमार पाठक को कोरबा पदस्थ किया गया है.

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



रायपुर और संभागीय उड़नदस्ता में भी बदलाव



तबादला सूची में रायपुर और संभागीय उड़नदस्ता इकाइयों को भी शामिल किया गया है. राजकुमार कुर्रे को बिलासपुर संभागीय उड़नदस्ता, लीना सिंह को राजनांदगांव और कुमार अभिषेक को रायपुर पदस्थ किया गया है.अनुला झाड़े को दुर्ग संभागीय उड़नदस्ता और अनिल कुमार गुप्ता को सरगुजा संभागीय उड़नदस्ता भेजा गया है.नेहा सिंह को दुर्ग संभागीय उड़नदस्ता तथा गणेश राम यादव को बस्तर संभागीय उड़नदस्ता की जिम्मेदारी दी गई है.





छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में बड़ा फेरबदल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर से लेकर सरगुजा तक बदली पदस्थापना



तबादला आदेश में प्रदेश के कई जिलों को कवर किया गया है.हिमांशु दुर्गम को नारायणपुर से बस्तर, ओम प्रकाश को कांकेर से बस्तर और मनोज कुमार यादव को बस्तर से कोरिया भेजा गया है.अमरनाथ ध्रुव को सुकमा से कोण्डागांव और मोरजध्वज साहू को कोण्डागांव से सुकमा पदस्थ किया गया है. हृदय कुमार तिरपुड़े को महासमुंद से बलौदाबाजार-भाटापारा भेजा गया है.दिलीप प्रजापति को बलरामपुर-रामानुजगंज और रामानंद दीवान को दुर्ग की जिम्मेदारी दी गई है.





तत्काल प्रभाव से लागू होगा आदेश



विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से नवीन पदस्थापना के लिए एकपक्षीय भारमुक्त किया जाता है.साथ ही उनका आगामी वेतन वर्तमान पदस्थापना से आहरित नहीं किया जाएगा. इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल के बाद आबकारी विभाग के जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता इकाइयों और विभाग से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं में अधिकारियों की नई पदस्थापना प्रभावी होगी.

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