छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल, 307 ब्लॉक अध्यक्षों की हुई नियुक्ति, AICC ने जारी की लिस्ट

नए ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति से पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत होगी.

RESHUFFLE IN CONGRESS ORGANISATION
307 ब्लॉक अध्यक्षों की हुई नियुक्ति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 14, 2026 at 3:21 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में लंबे समय से बहुप्रतीक्षित ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर आज बड़ा फैसला सामने आ गया है. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने प्रदेश भर के 307 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है. यह आदेश कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी और AICC महासचिव सचिन पायलट के हस्ताक्षर से 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया. इस फैसले को आगामी चुनावों की तैयारी और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा.

307 ब्लॉक अध्यक्षों की हुई नियुक्ति, AICC ने जारी की लिस्ट

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्तियां छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, AICC पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं से विस्तृत चर्चा के बाद और उदयपुर नव संकल्प घोषणा को ध्यान में रखते हुए की गई है. इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनके-अपने ब्लॉक का ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनाया गया है. 307 ब्लॉक अध्यक्षों की हुई नियुक्ति में रायपुर शहर और ग्रामीण इलाकों के बनाए गए अध्यक्षों के नाम भी शामिल है.

रायपुर शहर के प्रमुख ब्लॉक अध्यक्षों के नाम

  • संत कबीर दास – विजय टंडन
  • संत माता कर्मा – हिरेंद्र देवांगन
  • ल. अरविंद दीक्षित – अरजुमन ढेबर
  • डॉ. खूबचंद बघेल – विनोद सिंह ठाकुर
  • शहीद पंकज विक्रम – ओम श्रीवास
  • महंत लक्ष्मीनारायण दास – सुयश शर्मा
  • सरदार वल्लभभाई पटेल – देव साहू
  • शहीद भगत सिंह – सुधा सरोज
  • नेताजी कन्हैयालाल बाजारी – किशन बजारी
  • गुरु घासीदास – मिलिंद गौतम
  • पं. जवाहरलाल नेहरू – सुजीत सिंह
  • वीरांगना अवंतीबाई – कमल ध्रेत लहरे


रायपुर ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्षों के नाम

  • धरसींवा – आशीष वर्मा
  • अभनपुर – विद्याभूषण सोनवानी
  • नवापारा – गिरधारी साहू
  • आरंग – कोमल साहू
  • आरंग नगर – खिलावन निषाद
  • तिल्दा सिटी – अजितेश शर्मा
  • बिरगांव सिटी – योगेंद्र सोलंकी



ब्लॉक स्तर पर तैयार हुई कांग्रेस की नई टीम

कुल मिलाकर इस सूची में छत्तीसगढ़ के 307 ब्लॉकों के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है. यह सूची 16 पेज की है और पूरे प्रदेश को कवर करती है.


क्यों अहम है यह नियुक्तियां ?

राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यह नियुक्ति संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी है. इससे जमीनी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी और नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है. कई जगह नए चेहरों को मौका दिया गया है, तो कहीं अनुभवी नेताओं पर भरोसा जताया गया है.



गौरेला पेंड्रा मरवाही में भी नए लोगों को मिली जिम्मेदारी

जिला कांग्रेस कमेटी गौरेला पेंड्रा मरवाही द्वारा संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नव नियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गई है. पेंड्रा में जहां पुराने अध्यक्ष पर ही भरोसा जताया गया है तो वहीं गौरेला मरवाही में नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पेंड्रा ग्रामीण ब्लॉक से प्रशांत श्रीवास, मरवाही ब्लॉक से दया वाकरे और गौरेला - 1 ब्लॉक से बलवीर सिंह करसायल को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. नव नियुक्त अध्यक्षों को संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं के समन्वय एवं पार्टी की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

