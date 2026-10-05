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पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: 7 अधिकारियों की नई पदस्थापना, सीएम सुरक्षा, राजभवन सुरक्षा और मैदानी पुलिसिंग में बदली जिम्मेदारी

रायपुर: पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. गृह विभाग, छत्तीसगढ़ ने 5 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी कर राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों की नई पदस्थापना की है. आदेश के मुताबिक सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे. फेरबदल में मुख्यमंत्री सुरक्षा, राजभवन सुरक्षा, VIP सुरक्षा वाहिनी के साथ-साथ भाटापारा और बिलासपुर की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है.

आदेश के मुताबिक सचिन्द्र चौबे (सीसी-2011) को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. सचिन्द्र चौबे अब तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पीटीएस मैनपाट के पद पर तैनात थे.अब उन्हें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.

आलोक तिवारी (सीसी-2016) की भी पदस्थापना बदली गई है. आलोक तिवारी वर्तमान में सहायक सेनानी, मुख्यमंत्री सुरक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. अब उन्हें सहायक सेनानी, 49वीं वाहिनी छसबल, माना, रायपुर भेजा गया है.





राजभवन सुरक्षा से VIP सुरक्षा वाहिनी में गिरीश कोरी

गिरीश कोरी (सीसी-2016) को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. गिरीश कोरी वर्तमान में सहायक सेनानी, राजभवन सुरक्षा, रायपुर के पद पर थे. अब उनकी पदस्थापना सहायक सेनानी, VIP सुरक्षा वाहिनी, माना, रायपुर के रूप में की गई है.





दिनेश सिंह संभालेंगे राजभवन सुरक्षा

दिनेश सिंह (सीसी-2016) अब राजभवन सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे. दिनेश सिंह वर्तमान में सहायक सेनानी, माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर तैनात थे। नई पदस्थापना के तहत उन्हें सहायक सेनानी, राजभवन सुरक्षा, रायपुर बनाया गया है।





भाटापारा में मयंक रणसिंह की पदस्थापना

मैदानी पुलिसिंग में भी बदलाव किया गया है. मयंक रणसिंह (डीडी-2018) वर्तमान में उप पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी पुमु, नवा रायपुर के पद पर थे।अब उन्हें अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार की जिम्मेदारी सौंपी गई है.





तारेश साहू को बिलासपुर भेजा गया

तारेश साहू (डीजी-2018) की भी पदस्थापना बदली गई है. तारेश साहू अब तक अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार के पद पर तैनात थे. उन्हें अब उप पुलिस अधीक्षक, जिला-बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया गया है.





नीलकिशोर अवस्थी भी VIP सुरक्षा वाहिनी में

नीलकिशोर अवस्थी (सीसी-2025) की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है. नीलकिशोर अवस्थी वर्तमान में सहायक सेनानी, राजभवन सुरक्षा, रायपुर के पद पर थे. अब उन्हें सहायक सेनानी, VIP सुरक्षा वाहिनी, माना, रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है.





आदेश तत्काल प्रभाव से लागू

गृह (पुलिस) विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों की नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी. यानी छत्तीसगढ़ पुलिस के इस फेरबदल में सुरक्षा से जुड़े अहम पदों के साथ-साथ मैदानी पुलिसिंग में भी जिम्मेदारियां बदली गई हैं.

