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चुनाव से पहले BJP में बड़ा बदलाव; कौशल किशोर के बेटे विकास बने अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, अनस साजिद उस्मानी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष

भाजपा में बड़ा बदलाव ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है. पार्टी विभिन्न मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित कर कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंप रही है. गुरुवार शाम प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के नाम का एलान किया गया है. अनस साजिद उस्मानी को पंकज चौधरी ने प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा, प्रदेश किसान मोर्चा, महिला मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी के नाम का एलान कर दिया गया है. पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व सांसद कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर को भी बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा में उपाध्यक्ष बना दिया है.

अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि मोर्चा की तरफ से 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, चार प्रदेश महामंत्री, 12 प्रदेश मंत्री, एक प्रदेश कोषाध्यक्ष, दो प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, दो प्रदेश सह कार्यालय मंत्री, एक प्रदेश मीडिया संयोजक, दो प्रदेश मीडिया सहसंयोजक, एक प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, दो प्रदेश सोशल मीडिया सहसंयोजक,।एक प्रदेश शोध विभाग प्रमुख और दो सह प्रमुख बनाए गए हैं. अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी घोषणा इसके अलावा पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम का भी एलान किया गया है. पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी अखिल कुमार, ब्रज क्षेत्र की विशाल वाल्मीकि, कानपुर क्षेत्र की सलिल श्रीवास, अवध क्षेत्र के अरुण रावत, काशी क्षेत्र की शैलेश राम और गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी विजय सोनकर को सौंपी गई है.