ETV Bharat / state

चुनाव से पहले BJP में बड़ा बदलाव; कौशल किशोर के बेटे विकास बने अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष, अनस साजिद उस्मानी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष

अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा, ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों का भी एलान

भाजपा में बड़ा बदलाव
भाजपा में बड़ा बदलाव (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 8:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है. पार्टी विभिन्न मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित कर कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंप रही है. गुरुवार शाम प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के नाम का एलान किया गया है. अनस साजिद उस्मानी को पंकज चौधरी ने प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष बनाया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा, प्रदेश किसान मोर्चा, महिला मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी के नाम का एलान कर दिया गया है. पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे पूर्व सांसद कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर को भी बीजेपी ने अनुसूचित जाति मोर्चा में उपाध्यक्ष बना दिया है.

अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक रावत ने बताया कि मोर्चा की तरफ से 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, चार प्रदेश महामंत्री, 12 प्रदेश मंत्री, एक प्रदेश कोषाध्यक्ष, दो प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, प्रदेश कार्यालय मंत्री, दो प्रदेश सह कार्यालय मंत्री, एक प्रदेश मीडिया संयोजक, दो प्रदेश मीडिया सहसंयोजक, एक प्रदेश सोशल मीडिया संयोजक, दो प्रदेश सोशल मीडिया सहसंयोजक,।एक प्रदेश शोध विभाग प्रमुख और दो सह प्रमुख बनाए गए हैं.

अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्षों की भी घोषणा

इसके अलावा पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम का भी एलान किया गया है. पश्चिम क्षेत्र की जिम्मेदारी अखिल कुमार, ब्रज क्षेत्र की विशाल वाल्मीकि, कानपुर क्षेत्र की सलिल श्रीवास, अवध क्षेत्र के अरुण रावत, काशी क्षेत्र की शैलेश राम और गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी विजय सोनकर को सौंपी गई है.

किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौधरी ने भी मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है. 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, चार प्रदेश महामंत्री, 12 प्रदेश मंत्री, एक प्रदेश कोषाध्यक्ष, दो सह कोषाध्यक्ष, मीडिया संयोजक, दो मीडिया सहसंयोजक, एक सोशल मीडिया संयोजक और दो सोशल मीडिया सहसंयोजक के साथ ही शोध विचार विभाग प्रमुख और सह प्रमुख घोषित किए गए हैं, कुल संख्या 43 है.

महिला अवध क्षेत्र की जिम्मेदारी डॉ. श्वेता सिंह के पास

उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा ने भी महिला प्रदेश कार्यकारिणी और क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी है. 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, चार महामंत्री, 12 प्रदेश मंत्री के साथ कल 36 पदाधिकारियों की तैनाती की है. महिला मोर्चा की पश्चिम क्षेत्र की अध्यक्ष अचला सिंह जाट को बनाया गया है. ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी चंद्रेश गुप्ता, कानपुर की मोना शुक्ला, अवध की डॉक्टर श्वेता सिंह, काशी की सुनीता राजेश सिंह और गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी संध्या त्रिपाठी को सौंपी गई है.

ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों का एलान

भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा की है. 12 प्रदेश उपाध्यक्ष, चार प्रदेश महामंत्री, 12 प्रदेश मंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, कार्यालय मंत्री, मीडिया प्रभारी, सह मीडिया प्रभारी, मीडिया संयोजक समेत भारी भरकम टीम गठित की है. इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी घोषित किए गए हैं. अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नीरज कटियार को सौंपी गई है. गोरखपुर का क्षेत्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश चौहान उर्फ मोहन चौहान को बनाया गया है. काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी इंद्र भूषण मौर्य को दी गई है. कानपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज राजपूत बनाए गए हैं. ब्रज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नवीन प्रजापति को सौंपी गई है और पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील भाटी बनाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: आगरा स्नातक MLC चुनाव 2026: राज परिवार की एंट्री, भाजपा के ‘गुरुजी’ या सपा के शशांक किसका बदलेगा गणित?

TAGGED:

BJP VIKAS KISHOR
ANAS SAJID USMANI
BJP OBC MORCHA
यूपी विधानसभा चुनाव 2027
SCHEDULED CASTE MORCHA BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.