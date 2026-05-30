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UP में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 30 जिलों के BSA बदले, जानें किसे कहां मिली तैनाती

शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा.

30 जिलों के BSA बदले
30 जिलों के BSA बदले. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 9:19 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. शिक्षा परिषद की ओर से आदेशों के तहत शनिवार को प्रदेश के 30 जिलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के तबादले किए गए. साथ ही समूह ख के 19 शिक्षा अधिकारियों का भी बेसिक में तबादला हुआ है.

ये आदेश बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी किए गए. शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा.

जानिए किसे कहां मिली तैनाती

  • हरिओम सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता, DIET वाराणसी को BSA, कानपुर नगर.
  • आशीष कुमार पाण्डेय, BSA, फिरोजाबाद को BSA, कानपुर देहात.
  • अनिल कुमार सिंह वरिष्ठ प्रवक्ता, DIET देवरिया को BSA, कुशीनगर.
  • अमित सिंह सहायक उप शिक्षा निदेशक, SCERT लखनऊ से BSA, मुरादाबाद.
  • गोरखनाथ पटेल BSA, जौनपुर को BSA, सीतापुर.
  • डॉ. राम जियावन मौर्य BSA, कुशीनगर को BSA, देवरिया.
  • भूयेन्द्र सिंह BSA, प्रतापगढ़ को BSA, वाराणसी.
  • समीर प्रवक्ता, SIEMAT प्रयागराज को BSA, जौनपुर.
  • देवव्रत सिंह उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा लखनऊ को BSA, प्रतापगढ़.
  • प्रिंसी मौर्य सहायक उप शिक्षा निदेशक, SCERT लखनऊ को BSA, फतेहपुर.
  • वीरेन्द्र कुमार सिंह BSA, बयाना को BSA, बुलन्दशहर.
  • दीपा भाटी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नोएडा को BSA, हापुड़.
  • नवीन कुमार वरिष्ठ प्रवक्ता, DIET को BSA, बदायूं.
  • जय शंकर श्रीवास्तव प्रभारी सहायक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को BSA, शाहजहांपुर.
  • रणवीर सिंह BSA, ललितपुर को BSA, हाथरस.
  • अनुपम अवस्थी वरिष्ठ प्रवक्ता, DIET फर्रुखाबाद को BSA, एटा.
  • अनिल कुमार विधि अधिकारी, शिक्षा निदेशालय लखनऊ को BSA, फिरोजाबाद.
  • आलोक सिंह BSA, हमीरपुर को BSA, अलीगढ़.
  • संतोष कुमार राज प्रधानाचार्य, ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज पीलीभीत को BSA शामली.
  • राकेश सिंह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलीगढ़ को BSA आगरा भेजा गया है.

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