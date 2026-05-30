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UP में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, 30 जिलों के BSA बदले, जानें किसे कहां मिली तैनाती

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. शिक्षा परिषद की ओर से आदेशों के तहत शनिवार को प्रदेश के 30 जिलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के तबादले किए गए. साथ ही समूह ख के 19 शिक्षा अधिकारियों का भी बेसिक में तबादला हुआ है.

ये आदेश बेसिक शिक्षा अनुभाग-1 द्वारा जारी किए गए. शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा.