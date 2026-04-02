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राघव चड्डा पर AAP का बड़ा एक्शन! राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाए गए, अशोक मित्तल होंगे नए उपनेता

पार्टी नेतृत्व ने इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भेजकर सूचित कर दिया है.

राघव चड्ढा
राघव चड्ढा (SOURCE: PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 2, 2026 at 2:04 PM IST

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Updated : April 2, 2026 at 3:49 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के भीतर सांगठनिक और संसदीय मोर्चे पर हलचल तेज हो गई है. पार्टी ने राज्यसभा में अपने नेतृत्व ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए प्रखर वक्ता और चर्चित सांसद राघव चड्ढा को उपनेता (डिप्टी लीडर) के पद से हटा दिया है. चड्ढा के स्थान पर अब लुधियाना से सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक अशोक मित्तल राज्यसभा में पार्टी की कमान संभालेंगे. सचिवालय को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में राज्यसभा में पार्टी के उपनेता के तौर पर अशोक मित्तल जिम्मेदारी निभाएंगे.

किनारे किए जा रहे चड्ढा!

राघव चड्ढा को पद से हटाया जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. हाल के दिनों में चड्ढा की पार्टी के भीतर सक्रियता और उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं. गौरतलब है कि इससे पहले पार्टी द्वारा जारी की गई स्टार प्रचारकों की सूची से भी राघव चड्ढा का नाम नदारद था, जिसने उस समय भी काफी सुर्खियां बटोरी थीं. अब संसदीय दल में उनके पद में कटौती को इसी कड़ी का अगला हिस्सा माना जा रहा है.

राज्यसभा में उपनेता बने आप सांसद अशोक मित्तल (ETV Bharat)

अशोक मित्तल पर जताया भरोसा

पार्टी के इस फैसले को पंजाब के समीकरणों और सांगठनिक संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है. अशोक मित्तल, जो पंजाब के बड़े औद्योगिक और शैक्षिक घरानों से संबंध रखते हैं, को उपनेता बनाकर पार्टी ने एक गंभीर और अनुभवी चेहरे को आगे किया है. पार्टी सूत्रों का कहना है कि सदन के भीतर विधायी कार्यों और समन्वय को बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

कयासों का बाजार गर्म

राघव चड्ढा, जो एक समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे, का कद अचानक कम होना कई कयासों को जन्म दे रहा है. दिल्ली और पंजाब की राजनीति में चड्ढा की सक्रियता काफी अधिक रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनकी 'चुप्पी' और पार्टी के बड़े कार्यक्रमों से दूरी ने उनके और नेतृत्व के बीच 'ऑल इज नॉट वेल' के संकेतों को बल दिया है.

राज्यसभा सचिवालय को मिली सूचना

संसदीय नियमों के अनुसार, किसी भी दल को अपने नेता या उपनेता के बदलाव की जानकारी सदन के सभापति या सचिवालय को देनी होती है. आम आदमी पार्टी ने इस औपचारिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया है. अब सदन की कार्यवाही के दौरान 'आप' की ओर से पक्ष रखने और रणनीति बनाने में अशोक मित्तल की भूमिका अहम होगी. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक राघव चड्ढा या पार्टी के किसी शीर्ष नेता का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आप अपनी आंतरिक रणनीति के तहत नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर आने वाले चुनावों और सदन की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार कर रही है.

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का यह अधिकार है कि वह अपने संसदीय दल का नेता नियुक्त करे, लेकिन जिस तरह सांसद राघव चड्ढा को न केवल राज्यसभा में पार्टी के उपनेता पद से हटाया गया है, बल्कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से यह भी अनुरोध किया है कि उन्हें सदन में बोलने का समय न दिया जाए, उससे स्पष्ट है कि राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के अराजक और भ्रष्ट नेतृत्व से दूरी बना ली है. पहले स्वाति मालीवाल और अब राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी की नींव रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से दूर हो गए हैं. संभव है कि कुछ अन्य लोग भी आम आदमी पार्टी के दैनिक कार्यों से दूरी बना चुके हों. बेहतर होता कि अरविंद केजरीवाल नैतिक जिम्मेदारी दिखाते हुए स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा को पार्टी से निष्कासित कर देते, लेकिन हम सभी जानते हैं कि केजरीवाल एक कमजोर नेता हैं, जिनमें विपक्ष का सामना करने का साहस नहीं है, चाहे वह विपक्षी दलों से हो या पार्टी के भीतर से-वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी

वहीं, आप नेता राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के नए उपनेता नियुक्त किए गए सांसद अशोक मित्तल ने प्रेस वार्ता कर राघव चड्ढा को लेकर अटकलों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि पार्टी ने रूटीन प्रक्रिया के तहत यह जिम्मेदारी मुझे दी है, राघव चड्ढा से पहले एनडी गुप्ता इस पद पर थे, फिर राघव राघव चड्ढा आए और फिर अब मुझे जिम्मेदारी दी गई है. हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है. इसी कड़ी में मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करता हूं.


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Last Updated : April 2, 2026 at 3:49 PM IST

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