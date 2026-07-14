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हरियाणा की ग्रुप-20 भर्ती के उम्मीदवारों को "सुप्रीम" राहत, SLP खारिज, HSSC अध्यक्ष ने जताई खुशी

हरियाणा की ग्रुप-20 भर्ती के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.

Major relief from the Supreme Court for Haryana Group 20 recruitment candidates
हरियाणा की ग्रुप-20 भर्ती के उम्मीदवारों को "सुप्रीम" राहत (ANI)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 14, 2026 at 8:35 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ग्रुप-20 भर्ती मामले में सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने सुभेन्द्र व अन्य बनाम एचएसएससी आयोग और अन्यों के माध्यम से दायर एसएलपी (सी) संख्या. 17373/2026 को खारिज कर दिया है. ये मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 27 मार्च 2026 को पारित समीक्षा निर्णय के विरुद्ध दायर किया गया था.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला: गौरतलब है कि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने 27 मार्च 2026 के निर्णय में माना था कि 24 ग्रुपों (जिसमें ग्रुप-20 भी शामिल है), की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. चयनित अभ्यर्थी नियुक्त होकर काफी समय से सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें बिना पक्षकार बनाए उनके चयन को प्रभावित नहीं किया जा सकता. उच्च न्यायालय ने कहा था कि सामाजिक-आर्थिक आधार के अंकों का CET-II के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने से मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था. इस कारण पूर्व में भर्ती प्रक्रिया और सीईटी परिणामों को निरस्त करने संबंधी आदेशों में त्रुटि थी. न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि भविष्य के लिए आयोग को दिए गए दिशा-निर्देश केवल भावी भर्तियों पर लागू होंगे, जबकि 24 ग्रुपों के चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थी विधि के अनुसार सेवा में बने रहेंगे. गौरतलब है कि भर्ती के चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति दे दी गई थी. मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन रहने के दौरान भी चयनित उम्मीदवार अपनी-अपनी सेवाएं निभाते रहे हैं.

सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी:मामले में कुछ अभ्यर्थियों की ओर से 27 मार्च 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई. याचिका में हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक (स्टे) लगाने और उसे निरस्त करने की मांग की गई थी. लेकिन मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी को खारिज कर दिया गया. नतीजतन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का 27 मार्च 2026 का निर्णय यथावत बना रहेगा.

Major relief from the Supreme Court for Haryana Group 20 recruitment candidates
हिम्मत सिंह (ETV Bharat)

एचएसएससी के अध्यक्ष ने दी बधाई: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह फैसला ग्रुप-20 भर्ती से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों के हित में आया है. उन्होंने कहा कि यह न्याय, सत्य और संघर्ष के साथ-साथ प्रदेश के युवाओं की मेहनत, धैर्य एवं विश्वास की जीत है. आगे कहा कि पूरे प्रकरण के दौरान हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए मजबूती से उनके साथ खड़ा रहा और प्रत्येक स्तर पर तथ्यों एवं नियमों के आधार पर अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा. सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, विधिक प्रक्रिया और चयनित अभ्यर्थियों के अधिकारों पर विश्वास को और सुदृढ़ करता है.

Major relief from the Supreme Court for Haryana Group 20 recruitment candidates
हिम्मत सिंह का सोशल मीडिया पोस्ट (ETV Bharat)

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