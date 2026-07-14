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हरियाणा की ग्रुप-20 भर्ती के उम्मीदवारों को "सुप्रीम" राहत, SLP खारिज, HSSC अध्यक्ष ने जताई खुशी

पंचकूला: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) की ग्रुप-20 भर्ती मामले में सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. सर्वोच्च न्यायालय ने सुभेन्द्र व अन्य बनाम एचएसएससी आयोग और अन्यों के माध्यम से दायर एसएलपी (सी) संख्या. 17373/2026 को खारिज कर दिया है. ये मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 27 मार्च 2026 को पारित समीक्षा निर्णय के विरुद्ध दायर किया गया था.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला: गौरतलब है कि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने 27 मार्च 2026 के निर्णय में माना था कि 24 ग्रुपों (जिसमें ग्रुप-20 भी शामिल है), की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी. चयनित अभ्यर्थी नियुक्त होकर काफी समय से सेवाएं दे रहे हैं, जिन्हें बिना पक्षकार बनाए उनके चयन को प्रभावित नहीं किया जा सकता. उच्च न्यायालय ने कहा था कि सामाजिक-आर्थिक आधार के अंकों का CET-II के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने से मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था. इस कारण पूर्व में भर्ती प्रक्रिया और सीईटी परिणामों को निरस्त करने संबंधी आदेशों में त्रुटि थी. न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि भविष्य के लिए आयोग को दिए गए दिशा-निर्देश केवल भावी भर्तियों पर लागू होंगे, जबकि 24 ग्रुपों के चयनित एवं नियुक्त अभ्यर्थी विधि के अनुसार सेवा में बने रहेंगे. गौरतलब है कि भर्ती के चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति दे दी गई थी. मामला अदालत के समक्ष विचाराधीन रहने के दौरान भी चयनित उम्मीदवार अपनी-अपनी सेवाएं निभाते रहे हैं.

सर्वोच्च न्यायालय में दायर एसएलपी:मामले में कुछ अभ्यर्थियों की ओर से 27 मार्च 2026 के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की गई. याचिका में हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक (स्टे) लगाने और उसे निरस्त करने की मांग की गई थी. लेकिन मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी को खारिज कर दिया गया. नतीजतन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का 27 मार्च 2026 का निर्णय यथावत बना रहेगा.