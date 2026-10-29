दिवाली-छठ के लिए मुंबई, सूरत और दक्षिण भारत से यूपी-बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें, जानिए शेड्यूल
बांद्रा, उधना और पोंत्तनूर स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े, रेलवे प्रशासन ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 1:57 PM IST
प्रयागराज: दीपावली की जगमग और आस्था का महापर्व ‘छठ’ आने वाला है. परदेस में बैठे लाखों प्रवासियों के कदम अपने घर-आंगन की ओर मुड़ने लगे हैं. हर साल की तरह इस बार भी ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और वेटिंग लिस्ट की लंबी कतारें मुसाफिरों की फिक्र बढ़ा रहीं. यात्रियों की इसी बेचैनी को भांपते हुए, भारतीय रेलवे ने त्योहारों के इस मौसम में बड़ा राहत भरा कदम उठाया है.
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के सुगम, सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करने के लिए कई व्यस्त रूटों पर चल रहीं स्पेशल ट्रेनों के संचालन अवधि बढ़ाने और अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया है.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) डॉ. शिवम शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्व के दौरान ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त दबाव को व्यवस्थित करने के लिए रेलवे लगातार निगरानी रख रहा है. इसी कड़ी में दक्षिण और पश्चिम भारत के प्रमुख औद्योगिक शहरों से उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर जाने वाली विशेष गाड़ियों के फेरे विस्तारित किए गए हैं, ताकि लोगों को कन्फर्म टिकट की सहूलियत मिल सके और वापसी की राह भी आसान रहे.
विस्तारित ट्रेनों और उनके फेरों का विस्तृत विवरण-
1. दक्षिण भारत से बिहार की राह: दक्षिण भारत के औद्योगिक क्षेत्र से बिहार लौटने वाले कामगारों और परिवारों की सुविधा को देखते हुए पोंत्तनूर (कोयंबटूर) और बरौनी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाए गए हैं. पोंत्तनूर–बरौनी विशेष गाड़ी अब पूरे नवंबर तक चलेगी.
- गाड़ी संख्या 06021 (पोंत्तनूर–बरौनी विशेष): प्रत्येक रविवार को चलने वाली इस ट्रेन का संचालन पहले 01 नवंबर 2026 तक निर्धारित था. अब इसे बढ़ाकर 08 नवंबर से 29 नवंबर 2026 तक कर दिया गया है.
- गाड़ी संख्या 06022 (बरौनी–पोंत्तनूर विशेष): वापसी दिशा में प्रत्येक बुधवार को चलने वाली ये गाड़ी अब 11 नवंबर से 02 दिसंबर 2026 तक कुल 04 अतिरिक्त फेरे लगाएगी. पहले इसका आखिरी फेरा 04 नवंबर को तय था.
2. सूरत (उधना) से मिथिलांचल: जयनगर रूट पर दोहरी राहत- गुजरात के कपड़ा, हीरा कारोबार से जुड़े लाखों कामगार छठ और दीवाली पर घर लौटते हैं. इस भारी दबाव को संभालने के लिए उधना से जयनगर के बीच दो अलग-अलग स्पेशल ट्रेनों के फेरों में विस्तार किया गया है-
- गाड़ी संख्या 09073/09074 (उधना–जयनगर–उधना विशेष)
- गाड़ी संख्या 09073 उधना से 01 और 08 नवंबर 2026 को रवाना होगी
- गाड़ी संख्या 09074 जयनगर से उधना के लिए 03 और 10 नवंबर 2026 को चलाई जाएगी
- गाड़ी संख्या 09071/09072 (उधना–जयनगर–उधना विशेष)
- गाड़ी संख्या 09071 उधना से 01 और 08 नवंबर 2026 को प्रस्थान करेगी
- गाड़ी संख्या 09072 जयनगर से 03 और 10 नवंबर 2026 को संचालित होगी
3. मुंबई से पूर्वांचल: बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर रूट पर अतिरिक्त फेरे: मायानगरी मुंबई से पूर्वी उत्तर प्रदेश की यात्रा करने वाले मुसाफिरों की सहूलियत के लिए बांद्रा टर्मिनस और गोरखपुर के बीच भी विशेष फेरों की घोषणा की गई है-
- गाड़ी संख्या 09083 (बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर विशेष): ये ट्रेन 01 और 08 नवंबर 2026 को बांद्रा टर्मिनस से गोरखपुर के लिए खुलेगी.
- गाड़ी संख्या 09084 (गोरखपुर–बांद्रा टर्मिनस विशेष): वापसी में गोरखपुर से बांद्रा के लिए ये गाड़ी 02 और 09 नवंबर 2026 को चलाई जाएगी.
डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, इन विशेष गाड़ियों के फेरे बढ़ने से न केवल पूर्वांचल और बिहार जाने वाले यात्रियों को कन्फर्म सीट मिलेगी, बल्कि पर्व खत्म होने के बाद अपने कार्यस्थलों पर लौटने वाले लोगों को भी टिकटों की मारामारी से निजात मिलेगी.
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