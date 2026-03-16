दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से बड़ी राहत, GRAP-1 की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटाई गईं

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से बड़ी राहत, GRAP-1 की पाबंदियां तत्काल प्रभाव से हटाई गईं
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में AQI मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है
Published : March 16, 2026 at 7:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR के निवासियों के लिए राहत की एक बड़ी खबर आई है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार को पूरे दिल्ली-एनसीआर में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण-1 को तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है.
ये निर्णय दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आए महत्वपूर्ण सुधार व आने वाले दिनों में अनुकूल मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए लिया गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ग्रैप पर बनी उप-समिति ने सोमवार को वायु प्रदूषण परिदृश्य की समीक्षा की. बैठक में पाया गया कि अनुकूल मौसम व हवा की बेहतर गति के कारण दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) काफी सुधर गया है. आज शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 119 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' (Moderate) श्रेणी में आता है.
Commission for Air Quality Management in NCR has revoked Stage-I (‘Poor’ Air Quality) GRAP actions as AQI improved to 119. Agencies must continue implementing pollution control measures, including dust mitigation, following statutory guidelines to maintain air quality pic.twitter.com/2E4mYHii6R— IANS (@ians_india) March 16, 2026
उल्लेखनीय है कि ग्रैप-1 ('खराब' वायु गुणवत्ता, AQI 201-300) की पाबंदियां 14 अक्टूबर 2025 से लागू थीं. पिछले करीब पांच महीनों से चल रही इन पाबंदियों को अब हवा में सुधार के बाद हटाने का फैसला किया गया है.
आने वाले दिनों में AQI 'मध्यम' श्रेणी में रहने की संभावना
भारत मौसम विज्ञान विभाग व भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा दिए गए पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में भी दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में ही बने रहने की संभावना है.
हालांकि सीएक्यूएम ने स्पष्ट किया है कि ग्रैप-1 हटने का मतलब यह नहीं है कि प्रदूषण नियंत्रण के बुनियादी नियमों में ढील दी जाएगी. आयोग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान की सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे सतर्क रहें. यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदूषण फिर से 'खराब' श्रेणी में न पहुंचे, इसके लिए धूल नियंत्रण के कड़े उपाय जारी रहने चाहिए.
आदेश में दिल्ली के मुख्य सचिव सहित उत्तर प्रदेश, हरियाणा व राजस्थान के संबंधित विभागों को सूचित किया गया है कि वे प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी वैधानिक निर्देशों व दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें. उप-समिति स्थिति पर पैनी नजर रखेगी. यदि वायु गुणवत्ता फिर से बिगड़ती है तो नियमों की समीक्षा की जाएगी. इस आदेश की प्रतियां दिल्ली पुलिस आयुक्त, विभिन्न नगर निगमों के आयुक्तों व एनसीआर के सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं.
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