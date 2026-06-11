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यूपी के प्रमुख सचिव (गृह) IAS संजय प्रसाद को सुप्रीम राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों पर रोक

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन निर्देशों पर रोक लगा दी, जिनमें उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद (IAS) के व्यवहार की आलोचना की गई थी और भविष्य की नियुक्तियों के लिए उनकी उपयुक्तता की जांच करने के लिए उनकी फाइल को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) के माध्यम से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) को भेजने के लिए कहा गया था. यह मामला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस अतुल चन्दुरकर की बेंच के सामने आया. प्रसाद ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि SLP (विशेष अनुमति याचिका) दाखिल करने की अनुमति दी जाती है. नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब दस हफ़्तों में देना होगा. इस बीच हाईकोर्ट के विवादित आदेश के तहत जारी निर्देशों पर रोक रहेगी.

इस महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट ने कहा था कि भविष्य की नियुक्तियों के लिए प्रसाद की उपयुक्तता का आकलन करते समय उसके आदेश को विचार के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भेजा जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने माना कि प्रसाद का व्यवहार प्रथम दृष्टया अदालत के अधिकार को कमज़ोर करने की "जानबूझकर और सोची-समझी कोशिश" जैसा लगता है. हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत द्वारा सुझाए गए पुलिस सुधारों को लागू करने में यूपी में प्रशासनिक स्तर पर बार-बार रुकावटें आई हैं.