ETV Bharat / state

हिमाचल से सेब-आलू बाहर ले जाने वाले ट्रकों को बड़ी राहत, इस दिन तक नहीं लगेगा स्पेशल रोड टैक्स

इस फैसले से प्रदेश से कृषि उपज को बाहरी मंडियों तक पहुंचाने में आने वाली परिवहन लागत कम होने की संभावना है.

Himachal no special road tax
सेब-आलू बाहर ले जाने वाले ट्रकों को बड़ी राहत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 10:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सेब और आलू की ढुलाई कर उन्हें दूसरे राज्यों की मंडियों तक पहुंचाने वाले किसानों-बागवानों के लिए राहत की खबर है. प्रदेश सरकार ने सेब और आलू को राज्य से बाहर ले जाने वाले बाहरी राज्यों के मालवाहक ट्रकों पर विशेष सड़क कर से छूट प्रदान कर दी है. सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब प्रदेश में सेब सीजन जोर पकड़ रहा है और आने वाले दिनों में बड़ी मात्रा में सेब व आलू को देश की विभिन्न मंडियों तक पहुंचाया जाना है.

सेब-आलू बाहर ले जाने वाले ट्रकों को बड़ी राहत

इस छूट से बाहरी राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की परिवहन लागत कम होगी, जिसका सीधा लाभ किसानों और बागवानों को मिल सकता है. सरकार की ओर से दी गई यह छूट 15 जुलाई से 15 अक्टूबर, तक प्रभावी रहेगी. इसके तहत राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत नहीं आने वाले बाहरी राज्यों के उन ट्रकों को विशेष सड़क कर से राहत मिलेगी, जो हिमाचल प्रदेश से सेब और आलू लेकर राज्य से बाहर जाने के उद्देश्य से परिवहन करेंगे. इससे प्रदेश से कृषि उपज को बाहरी मंडियों तक पहुंचाने में आने वाली परिवहन लागत कम होने की संभावना है. मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-क के तहत लगाए जाने वाले विशेष सड़क कर को इन पात्र वाहनों से नहीं लिया जाएगा. राज्यपाल की स्वीकृति के बाद परिवहन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.

Himachal no special road tax
सेब-आलू बाहर ले जाने वाले ट्रकों को बड़ी राहत (Notification)

किसानों-बागवानों को परिवहन लागत घटने की उम्मीद

सेब और आलू हिमाचल की प्रमुख कृषि-बागवानी उपज में शामिल हैं. सीजन के दौरान इन उत्पादों को प्रदेश से बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य राज्यों की मंडियों तक पहुंचाया जाता है. ऐसे में परिवहन खर्च उत्पादन के बाद किसानों-बागवानों की लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है. सरकार की ओर से विशेष सड़क कर में दी गई छूट से माल ढुलाई की लागत में कमी आने की उम्मीद है. परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल उन्हीं पात्र ट्रकों पर लागू होगी, जो हिमाचल प्रदेश से सेब और आलू को राज्य से बाहर ले जाने के उद्देश्य से परिवहन करेंगे.

यह सुविधा राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहनों के साथ ही राष्ट्रीय परमिट के अंतर्गत नहीं आने वाले बाहरी राज्यों के पात्र मालवाहक वाहनों को दी गई है. सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि सेब और आलू की बाहरी राज्यों की मंडियों तक आवाजाही सुगम होगी और सीजन के दौरान माल ढुलाई के लिए उपलब्ध परिवहन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा. खासकर सेब सीजन में जब बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के ट्रक हिमाचल पहुंचते हैं, ऐसे में विशेष सड़क कर से छूट परिवहन कारोबारियों के लिए भी राहत लेकर आएगी और इसका अप्रत्यक्ष लाभ किसानों-बागवानों को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें: इन शहरों से गुजरेगी बिलासपुर-लेह रेल लाइन, यहां बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, बॉर्डर तक पहुंच होगी आसान

ये भी पढ़ें: किराए के कमरे में भविष्य! निजी भवन में 22 हजार किराया देकर पढ़ाई कर रहे छात्र, आपदा में ढह गया था स्कूल भवन

TAGGED:

HIMACHAL NO SPECIAL ROAD TAX
TRUCKS CARRYING APPLES POTATOES
APPLES POTATOES TRANSPORTATION
हिमाचल सेब आलू
HIMACHAL APPLES POTATOES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.