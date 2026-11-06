यूपी में 18 माह का डीएलएड करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत, सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन का मिलेगा मौका
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 05/2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दोबारा खोल दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 11:04 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे सेवारत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग -एनआईओएस) से 18 माह का डीएलएड करने वाले शिक्षकों को भी सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन का अवसर मिलेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 05/2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दोबारा खोल दिया है.
आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि 10 अगस्त 2017 को सेवारत रहे और एक अप्रैल 2019 से पहले एनआईओएस के माध्यम से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षक इस अंतरिम व्यवस्था के तहत आवेदन कर सकेंगे. पात्र अभ्यर्थियों को 11 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने का मौका दिया गया है.
13 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन में संशोधन : आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के मुताबिक, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल 6 नवंबर से फिर सक्रिय कर दिया गया है. आवेदन में किसी भी तरह की त्रुटि सुधारने के लिए 13 नवंबर तक संशोधन का विकल्प उपलब्ध रहेगा. ऐसे में आवेदन से वंचित रह गए पात्र शिक्षकों को अपनी योग्यता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सकेगा.
45 याचिकाकर्ताओं के अलावा अन्य पात्र शिक्षकों को भी लाभ : दरअसल, अभिषेक पाठक और 44 अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले सेवारत शिक्षकों की योग्यता को मान्यता देने की मांग की थी. न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने 5 नवंबर 2026 को इस मामले में आदेश पारित किया. आयोग को निर्देश दिया गया कि समान पात्रता और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर दिया जाए. इसका लाभ केवल 45 याचिकाकर्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा.
3 और 4 दिसंबर को होगी लिखित परीक्षा : आयोग ने स्पष्ट किया है कि सहायक अध्यापक पदों की लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. हालांकि, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन और अभ्यर्थन हाईकोर्ट में लंबित याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा.
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