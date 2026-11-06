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यूपी में 18 माह का डीएलएड करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत, सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन का मिलेगा मौका

डीएलएड करने वाले शिक्षकों को बड़ी राहत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे सेवारत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग -एनआईओएस) से 18 माह का डीएलएड करने वाले शिक्षकों को भी सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन का अवसर मिलेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 05/2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल दोबारा खोल दिया है.

आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि 10 अगस्त 2017 को सेवारत रहे और एक अप्रैल 2019 से पहले एनआईओएस के माध्यम से 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षक इस अंतरिम व्यवस्था के तहत आवेदन कर सकेंगे. पात्र अभ्यर्थियों को 11 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने का मौका दिया गया है.

13 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन में संशोधन : आयोग के उप सचिव संजय कुमार सिंह के मुताबिक, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल 6 नवंबर से फिर सक्रिय कर दिया गया है. आवेदन में किसी भी तरह की त्रुटि सुधारने के लिए 13 नवंबर तक संशोधन का विकल्प उपलब्ध रहेगा. ऐसे में आवेदन से वंचित रह गए पात्र शिक्षकों को अपनी योग्यता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल सकेगा.