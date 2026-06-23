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दिल्ली में झुग्गीवासियों के लिए बड़ी राहत: अब 1 जनवरी 2025 तक की बस्तियों को मिलेगा पुनर्वास का लाभ

हाल ही में 'दिल्ली स्लम एवं जे.जे. क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026' को अंतिम रूप दे दिया गया था.

'जहाँ झुग्गी, वहीं मकान' का संकल्प
'जहाँ झुग्गी, वहीं मकान' का संकल्प (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 23, 2026 at 2:09 PM IST

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Updated : June 23, 2026 at 2:17 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) क्लस्टरों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर. दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में 'दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2026' को अंतिम रूप दे दिया गया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसिब) की 36 वीं बोर्ड मीटिंग में एक बड़ा फैसला लेते हुए पुनर्वास के लिए पात्रता की कट-ऑफ तारीख 1 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इस निर्णय से दिल्ली के उन लाखों परिवारों को पक्का घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो अब तक पुरानी पॉलिसी के कारण लाभ से वंचित थे. इस कदम को दिल्ली में 'जहाँ झुग्गी, वहीं मकान' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक बदलाव माना जा रहा है. इस नई नीति के लागू होने से दिल्ली के लगभग 4 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली के हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक (ETV Bharat)

तेजी से होगा विकास: 45 दिन में टेंडर की प्रक्रिया शुरू

बैठक में पुनर्वास की प्रक्रिया को गति देने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि वे अगले 45 दिनों के भीतर कम से कम पांच क्लस्टरों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करें. इसके अतिरिक्त, 50 अन्य जेजे क्लस्टरों के लिए भी परियोजना दस्तावेज और टेंडर फॉर्म तैयार करने को कहा गया है. सरकार ने लक्ष्य रखा है कि पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप मॉडल के तहत हर महीने कम से कम पांच पुनर्वास परियोजनाओं के टेंडर जारी किए जाएं, ताकि काम युद्धस्तर पर पूरा हो सके.

केवल छत नहीं, सुविधाएं भी होंगी बेहतर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई पुनर्वास नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल आवास तक सीमित नहीं रहेगी. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि पुनर्वास कॉलोनियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास का पूरा ध्यान रखा जाएगा. प्रत्येक कॉलोनी में आंगनवाड़ी केंद्र, आधुनिक स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के लिए पर्याप्त खेल के मैदान अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे. दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि यह नीति न केवल झुग्गीवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी, बल्कि उन्हें शहर के मुख्यधारा के विकास से भी जोड़ेगी.

झुग्गीवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की ओर एक कदम

मंत्री आशीष सूद ने कहा कि पुरानी नीतियों की विसंगतियों को दूर कर इसे अधिक व्यावहारिक बनाया गया है. 1 जनवरी 2025 की कट-ऑफ तारीख तय होने से अब उन परिवारों को भी राहत मिलेगी जो हाल के वर्षों में दिल्ली में आकर बसे हैं. इस नीति के क्रियान्वयन से दिल्ली में झुग्गी-मुक्त वातावरण तैयार करने और गरीबों के सशक्तीकरण की प्रक्रिया तेज होगी. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस नीति को जल्द से जल्द अधिसूचित करें ताकि पात्र लाभार्थियों को तुरंत इसका लाभ मिलना शुरू हो सके.

बता दें कि गत 16 जून को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में 'दिल्ली स्लम एवं जे.जे. क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026' को अंतिम रूप दे दिया गया था. इस नीति के लागू होने से दिल्ली के झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने का रास्ता साफ हो गया है.


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Last Updated : June 23, 2026 at 2:17 PM IST

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