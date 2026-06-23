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दिल्ली में झुग्गीवासियों के लिए बड़ी राहत: अब 1 जनवरी 2025 तक की बस्तियों को मिलेगा पुनर्वास का लाभ

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में झुग्गी-झोपड़ी (जेजे) क्लस्टरों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर. दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में 'दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2026' को अंतिम रूप दे दिया गया है. मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डुसिब) की 36 वीं बोर्ड मीटिंग में एक बड़ा फैसला लेते हुए पुनर्वास के लिए पात्रता की कट-ऑफ तारीख 1 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार इस निर्णय से दिल्ली के उन लाखों परिवारों को पक्का घर मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जो अब तक पुरानी पॉलिसी के कारण लाभ से वंचित थे. इस कदम को दिल्ली में 'जहाँ झुग्गी, वहीं मकान' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक बदलाव माना जा रहा है. इस नई नीति के लागू होने से दिल्ली के लगभग 4 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली के हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह समर्पित हैं.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की बैठक (ETV Bharat)

तेजी से होगा विकास: 45 दिन में टेंडर की प्रक्रिया शुरू

बैठक में पुनर्वास की प्रक्रिया को गति देने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि वे अगले 45 दिनों के भीतर कम से कम पांच क्लस्टरों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करें. इसके अतिरिक्त, 50 अन्य जेजे क्लस्टरों के लिए भी परियोजना दस्तावेज और टेंडर फॉर्म तैयार करने को कहा गया है. सरकार ने लक्ष्य रखा है कि पब्लिक, प्राइवेट, पार्टनरशिप मॉडल के तहत हर महीने कम से कम पांच पुनर्वास परियोजनाओं के टेंडर जारी किए जाएं, ताकि काम युद्धस्तर पर पूरा हो सके.