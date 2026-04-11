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गाजियाबाद: जनता के लिए राहत की खबर, कम हुआ हाउस टैक्स, जानिए क्या है नई दरें

नई दिल्ली/गाजियाबाद: हाउस टैक्स की दरों को लेकर लंबे समय से चल रहे विरोध के बीच आखिरकार नगर निगम ने शहर वासियों को बड़ी राहत दी है. अब तक जहां हाउस टैक्स में करीब दो गुना या उससे अधिक की बढ़ोतरी की गई थी. वहीं, अब नए फैसले के तहत इसे घटाकर सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है.

शनिवार, 11 अप्रैल 2026 को नगर निगम मुख्यालय में महापौर सुनीता दयाल, मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी और नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने हाउस टैक्स की संशोधित दरों को लेकर जानकारी दी.

हाउस टैक्स में पूर्व में हुई बढ़ोतरी को लेकर शहर में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे. महापौर सुनीता दयाल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शहर के विकास के लिए राजस्व बढ़ाना जरूरी है लेकिन इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है कि जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना डाला जाए. यही कारण है कि हाउस टैक्स की दरों में संशोधन किया गया है.



"हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नगर विकास मंत्री एके शर्मा का धन्यवाद करते हैं. गाजियाबाद में अब हाउस टैक्स कई गुना नहीं बल्कि सिर्फ 10 से 15 प्रतिशत बढ़ेगा. हाउस टैक्स की दरों में संशोधन होने के बाद जनता को बड़ी राहत मिली है. हमारी प्राथमिकता, जहां एक तरफ नगर निगम की आय में इजाफा करना है तो वहीं दूसरी तरफ इसका भी ध्यान रखना है कि जनता पर किसी प्रकार का अधिक आर्थिक बोझ ना पड़े. हमारा काम जनता की सेवा करना है. बकाया बिल जमा करने पर शहर वासियों पर किसी तरह की पेनल्टी या ब्याज नहीं लगाया जाएगा. अक्सर लोग मिलने आते थे और पूछते थे कि कब हाउस टैक्स जमा करें तो हम उनसे यही कहते थे कि अभी आप ठहर जाओ जब संशोधित दरों की घोषणा होगी तब आप हाउस टैक्स जमा कर देना. हम शहर वासियों से अपील करते हैं कि संशोधित दरें जारी होने के बाद अब जल्द से जल्द अपना हाउस टैक्स जमा कराएं." - सुनीता दयाल, महापौर