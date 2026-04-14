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यूपी-बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी: रेलवे ने विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए; कई रूटों पर अतिरिक्त सेवाएं शुरू

इन ट्रेनों के संचालन से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व ओडिशा जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

यूपी-बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी राहत
यूपी-बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 14, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्ली:गर्मी के सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए आरक्षित विशेष ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ाने व अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह फैसला यात्रियों की मांग व भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखकर लिया गया है.

नई दिल्ली–हावड़ा, ट्रेन संख्या 04052/04051

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि बताया कि ट्रेन संख्या 04052/04051 नई दिल्ली–हावड़ा आरक्षित विशेष ट्रेन के 12-12 अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएंगे. ये ट्रेन नई दिल्ली से 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 और 28 अप्रैल को चलेगी, जबकि वापसी में हावड़ा से 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 और 30 अप्रैल को चलाई जाएगी.

आनंद विहार टर्मिनल–शेखपुरा, ट्रेन संख्या 04070/04069

ट्रेन संख्या 04070/04069 आनंद विहार टर्मिनल–शेखपुरा आरक्षित विशेष एक्सप्रेस का संचालन भी जारी रहेगा. ट्रेन संख्या 04070 आनंद विहार टर्मिनल से 17 अप्रैल से 14 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार व मंगलवार को रात 00:20 बजे प्रस्थान कर शेखपुरा 23:30 बजे पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04069 शेखपुरा से 18 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रत्येक शनिवार व बुधवार को रात 00:30 बजे प्रस्थान कर आनंद विहार टर्मिनल 23:20 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन का ठहराव गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, दिलदार नगर, बक्सर, रघुनाथपुर, आरा, दानापुर, पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, बख्तियारपुर व बिहार शरीफ स्टेशन है.

नई दिल्ली–गया जंक्शन, ट्रेन संख्या 04064/04063

इसके अतिरिक्त, ट्रेन संख्या 04064/04063 नई दिल्ली–गया जंक्शन आरक्षित विशेष एक्सप्रेस भी चलाई जा रही है. ट्रेन संख्या 04064 नई दिल्ली से 15 अप्रैल से 14 जुलाई तक (21, 23 और 25 मई को छोड़कर) प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरुवार एवं शनिवार को सुबह 11:00 बजे प्रस्थान कर गया जंक्शन 07:15 बजे पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04063 गया जंक्शन से 16 अप्रैल से 15 जुलाई तक (22, 24 और 26 मई 2026 को छोड़कर) प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार एवं रविवार को सुबह 09:15 बजे प्रस्थान कर नई दिल्ली 08:10 बजे पहुंचेगी. इस ट्रेन का ठहराव टुंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन व अनुग्रह नारायण रोड स्टेशनों पर है.

आनंद विहार टर्मिनल–खुर्दा रोड, ट्रेन संख्या 04066/04065

वहीं, ट्रेन संख्या 04066/04065 आनंद विहार टर्मिनल–खुर्दा रोड आरक्षित साप्ताहिक विशेष ट्रेन का संचालन भी किया जाएगा. ट्रेन संख्या 04066 आनंद विहार टर्मिनल से 20 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक प्रत्येक सोमवार को रात 00:30 बजे प्रस्थान कर खुर्दा रोड 11:30 बजे पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04065 खुर्दा रोड से 21 अप्रैल से 12 मई तक प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 15:30 बजे प्रस्थान कर आनंद विहार टर्मिनल 03:40 बजे पहुंचेगी.

इस ट्रेन के ठहराव गाजियाबाद, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया जंक्शन, कोडरमा, पारसनाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो, आद्रा, बांकुड़ा, विष्णुपुर, मेदिनीपुर, हिजली, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर केंदर रोड, कटक व भुवनेश्वर स्टेशन पर होंगे. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इन ट्रेनों के संचालन से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व ओडिशा जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. उन्होंने यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक जानकारी अवश्य जांच लें .

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