सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के खिलाफ खारिज अपीलों का आदेश रद
अपीलीय प्राधिकरण को नए सिरे से विचार करने के निर्देश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 10:37 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अहमद अंसारी उर्फ अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के खिलाफ दाखिल अपीलों को खारिज करने वाले अपीलीय आदेशों को रद कर दिया है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सांसद के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनने के बाद सभी याचिकाओं का एकसाथ निस्तारण करते हुए मामले को अपीलीय प्राधिकरण (कमिश्नर) के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है.
अफजाल अंसारी के पास तीन शस्त्र लाइसेंस थे. आपराधिक मामलों में संलिप्तता और लोक शांति तथा कानून-व्यवस्था की सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रशासन ने अलग-अलग आदेशों से उनके ये शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए थे. इसके खिलाफ अपीलों को भी अपीलीय प्राधिकरण ने खारिज कर दिया था. इन फैसलों को चुनौती देते हुए अफजाल अंसारी की ओर से हाईकोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गईं.
अफजाल अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलील दी कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी दोषसिद्धि को हाईकोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को ही रद कर दिया था. लाइसेंस निरस्त करने का मुख्य आधार यही मामला था. इस फैसले की कॉपी कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद इसे नजरअंदाज कर तीनों अपील खारिज कर दी गईं.
अन्य मामलों पर उन्होंने कहा कि एक मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील लंबित है, जो लाइसेंस निरस्त करने का आधार नहीं हो सकती जबकि दूसरा मामला आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा है जिसमें कोर्ट ने किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी है.
राज्य की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने विरोध करते हुए कहा कि याची का आचरण सही नहीं है और अन्य आपराधिक मामले भी लंबित हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2005 के एक गंभीर मामले में याची भले ही बरी हुआ हो, लेकिन उसके खिलाफ राज्य सरकार की अपील लंबित है.
कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि यूपी गैंगस्टर एक्ट के मामले में हाईकोर्ट से याची दोषमुक्त किया जा चुका है. कोर्ट ने माना कि अपीलीय प्राधिकरण ने सिर्फ इस आधार पर आदेश कर दिए कि दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित है, जो टिकने योग्य नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपीलीय प्राधिकरण को इंद्रजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले के आलोक में दोषमुक्ति की प्रकृति पर विचार करना चाहिए था.
कोर्ट ने यह भी संज्ञान में लिया कि आर्म्स रूल्स 2016 के तहत अब एक व्यक्ति के पास अधिकतम दो शस्त्र लाइसेंस ही हो सकते हैं. इसी के साथ कोर्ट ने अपीलीय प्राधिकरण के आदेशों को रद करते हुए मामले को वापस भेजते हुए अपीलीय प्राधिकरण को निर्देश दिया कि दोषमुक्ति की प्रकृति, अन्य लंबित आपराधिक मामलों और उनके परिणामों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार नए सिरे से आदेश करे.
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