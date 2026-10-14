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सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत, शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के खिलाफ खारिज अपीलों का आदेश रद

सांसद अफजाल अंसारी ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद अफजाल अहमद अंसारी उर्फ अफजाल अंसारी के तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के खिलाफ दाखिल अपीलों को खारिज करने वाले अपीलीय आदेशों को रद कर दिया है. न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सांसद के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनने के बाद सभी याचिकाओं का एकसाथ निस्तारण करते हुए मामले को अपीलीय प्राधिकरण (कमिश्नर) के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया है.

अफजाल अंसारी के पास तीन शस्त्र लाइसेंस थे. आपराधिक मामलों में संलिप्तता और लोक शांति तथा कानून-व्यवस्था की सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रशासन ने अलग-अलग आदेशों से उनके ये शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए थे. इसके खिलाफ अपीलों को भी अपीलीय प्राधिकरण ने खारिज कर दिया था. इन फैसलों को चुनौती देते हुए अफजाल अंसारी की ओर से हाईकोर्ट में तीन याचिकाएं दाखिल की गईं.