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हाउसिंग बोर्ड को RERA से बड़ी राहत, प्रताप नगर की दो आवासीय योजनाएं फिर हुईं बहाल

राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की योजना ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: एक महीने पहले राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) की ओर से निलंबित की गई राजस्थान हाउसिंग बोर्ड (RHB) की दो आवासीय परियोजनाओं को अब राहत मिल गई है. RERA ने प्रताप नगर सेक्टर-28 स्थित ग्रीनवूड होराईजन और ग्रीनवूड आईकॉनिक योजनाओं का पंजीकरण फिर से बहाल कर दिया है. इसके साथ ही दोनों परियोजनाओं का स्टेटस RERA की वेबसाइट पर 'IN PROGRESS' दिखाया जा रहा है. रेरा ने 5 जून 2026 को छह परियोजनाओं का पंजीकरण निलंबित किया था. इनमें चार प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट के साथ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की दो योजनाएं भी शामिल थीं. उस समय प्राधिकरण ने हवाला दिया था कि निर्धारित समय सीमा में आवश्यक शर्तों की पालना नहीं होने के कारण ये कार्रवाई की गई है. पढ़ें: जयपुर में RERA की सख्ती: प्राइवेट बिल्डर्स के साथ-साथ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के दो प्रोजेक्ट भी सस्पेंड