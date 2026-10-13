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हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत: डीएसआर मशीन परमिट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

डीएसआर मशीन परमिट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक बढ़ाई गई ( ETV Bharat )

​कुरुक्षेत्रः राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को एक और सुनहरा अवसर प्रदान किया है. कुरुक्षेत्र के उपमंडल अधिकारी राहुल कनवारिया ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि "कृषि विभाग की फसल विविधीकरण योजना (वर्ष 2026-27) के तहत किसानों को अनुदान पर मिलने वाली डीएसआर (डायरेक्ट सीडेड राइस) मशीन के लिए ऑनलाइन परमिट डाउनलोड करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है."

वंचित किसानों के लिए अंतिम मौकाः कृषि विभाग द्वारा पहले ही इन मशीनों को अनुदान पर प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किए जा चुके थे. हालांकि, तकनीकी कारणों, जागरूकता की कमी या अन्य व्यस्तताओं के चलते कई किसान तय समय के भीतर अपने ऑनलाइन परमिट डाउनलोड नहीं कर पाए थे और मशीन की खरीद से वंचित रह गए थे. ऐसे किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह फैसला लिया है, ताकि कोई भी योग्य किसान सरकारी योजना के लाभ से अछूता न रहे.

निर्धारित की गई नई और महत्वपूर्ण तिथियांः एसडीएम राहुल कनवारिया ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक परमिट प्राप्त नहीं किया है, वे अब 14 अक्टूबर तक अपने ऑनलाइन परमिट अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही, मशीन की खरीद के लिए अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे बिना किसी देरी के इस समयावधि के भीतर अपनी मशीन की खरीद प्रक्रिया को पूरा कर लें.