हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत: डीएसआर मशीन परमिट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक बढ़ाई गई

हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत: डीएसआर मशीन परमिट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक बढ़ाई गई
डीएसआर मशीन परमिट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है.
Published : October 13, 2026 at 8:03 PM IST
कुरुक्षेत्रः राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को एक और सुनहरा अवसर प्रदान किया है. कुरुक्षेत्र के उपमंडल अधिकारी राहुल कनवारिया ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि "कृषि विभाग की फसल विविधीकरण योजना (वर्ष 2026-27) के तहत किसानों को अनुदान पर मिलने वाली डीएसआर (डायरेक्ट सीडेड राइस) मशीन के लिए ऑनलाइन परमिट डाउनलोड करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है."
वंचित किसानों के लिए अंतिम मौकाः कृषि विभाग द्वारा पहले ही इन मशीनों को अनुदान पर प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किए जा चुके थे. हालांकि, तकनीकी कारणों, जागरूकता की कमी या अन्य व्यस्तताओं के चलते कई किसान तय समय के भीतर अपने ऑनलाइन परमिट डाउनलोड नहीं कर पाए थे और मशीन की खरीद से वंचित रह गए थे. ऐसे किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह फैसला लिया है, ताकि कोई भी योग्य किसान सरकारी योजना के लाभ से अछूता न रहे.
निर्धारित की गई नई और महत्वपूर्ण तिथियांः एसडीएम राहुल कनवारिया ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों ने अभी तक परमिट प्राप्त नहीं किया है, वे अब 14 अक्टूबर तक अपने ऑनलाइन परमिट अनिवार्य रूप से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही, मशीन की खरीद के लिए अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित की गई है. किसानों को सलाह दी गई है कि वे बिना किसी देरी के इस समयावधि के भीतर अपनी मशीन की खरीद प्रक्रिया को पूरा कर लें.
खरीद के बाद की आवश्यक प्रक्रियाः मशीन खरीदने के बाद किसानों को कुछ जरूरी औपचारिकताओं को भी पूरा करना होगा. किसानों को मशीन खरीद का पक्का बिल और अपनी फोटो संबंधित पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करनी होगी. इसके पश्चात, इन तमाम दस्तावेजों (बिल और फोटो आदि) को सहायक कृषि अभियंता, कुरुक्षेत्र के कार्यालय में ले जाकर जमा करवाना अनिवार्य होगा, ताकि आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके.
भौतिक सत्यापन की तारीख तयः योजना के तहत खरीदी गई मशीनों की पारदर्शिता और सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है. इन सभी मशीनों का भौतिक सत्यापन आगामी 22 अक्टूबर 2026 को सेक्टर-7 स्थित सहायक कृषि अभियंता कार्यालय में किया जाएगा. किसानों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित तिथि पर अपनी मशीन के साथ उपस्थित रहें.
किसानों से प्रशासन से अपीलः कुरुक्षेत्र प्रशासन ने क्षेत्र के सभी संबंधित और वंचित किसानों से अपील की है कि "वे इस बढ़ाई गई तिथि का पूरा लाभ उठाएं और धान की सीधी बिजाई जैसी जल-संरक्षण तकनीकों को अपनाकर कृषि को अधिक टिकाऊ बनाएं."