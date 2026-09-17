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गाजियाबाद में किसानों को बड़ी राहत: खाद के लिए नहीं लगना होगा लाइन, अब होगी डिजिटल बुकिंग

उप कृषि निदेशक आशिष कुमार सिंह की अधिकारियो के साथ बैठक ( ETV Bharat )