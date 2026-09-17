गाजियाबाद में किसानों को बड़ी राहत: खाद के लिए नहीं लगना होगा लाइन, अब होगी डिजिटल बुकिंग
डिजिटल बुकिंग से किसानों का समय बचाने के साथ ही पारदर्शिता आने की उम्मीद है.
Published : September 17, 2026 at 6:22 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: खेती-किसानी के काम को अधिक सुगम और स्मार्ट बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब खाद की बुकिंग पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है. इस नई प्रणाली के तहत किसानों को निर्धारित समय पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें दुकानों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी. अब किसान ऑनलाइन माध्यम से अपनी जरूरत के अनुसार खाद की बुकिंग कर सकेंगे.
बुकिंग के बाद निर्धारित व्यवस्था के तहत किसान को समय से उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा. इससे किसानों का समय बचाने के साथ ही पारदर्शिता आने की उम्मीद है. कृषि विभाग द्वारा बकायदा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर किसानों, खाद विक्रेताओं और समिति सचिवों को ऑनलाइन बुकिंग व सुचारू वितरण प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया है. प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को बताया गया है कि ऑनलाइन माध्यम से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद की बुकिंग कैसे कर सकते हैं.
कृषि विभाग का मानना है कि इस व्यवस्था के जरिए खाद वितरण को व्यवस्थित करने और किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता कराने पर है. वर्तमान व्यवस्था के तहत प्रति हेक्टेयर किसान को सात बोरी यूरिया और पांच बोरी डीएपी अनुमय है. ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था में किसानों की आवश्यकता मात्रा को ध्यान में रखते हुए उर्वरक उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा.
इससे खाद की उपलब्धता और वितरण पर निगरानी रखने में भी विभाग को काफी मदद मिलेगी. कृषि विभाग द्वारा खाद्य विक्रेताओं और समिति सचिवों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि उनके प्रतिष्ठानों पर आने वाले किसानों को ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाए.
उप कृषि निदेशक आशिष कुमार सिंह के मुताबिक़, भारत सरकार के फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल एप्लीकेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा. इसके बाद फार्मर आईडी के माध्यम से पहचान की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा. एप्लीकेशन के माध्यम से किसान अपने क्षेत्र और ग्राम का चयन कर सकेंगे ताकि उन्हें नजदीक से ही खाद उपलब्ध हो सके.
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