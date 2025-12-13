ETV Bharat / state

किसानों के लिए बड़ी सहूलियत, छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया ये अहम फैसला

रायपुर: छत्तीसगढ़ के किसानों की धान बेचने के लिए टोकन की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. अब टोकन तुहर(Token Tuhar) ऐप को 24×7 खोल दिया गया है. यानी अब मोबाइल एप से टोकन काटने के लिए तय समय की बाध्यता नहीं रहेगी और किसान किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे.

किसानों को मिली सुविधा

किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं. किसानों को धान बेचने में अब आसानी होगी. 2 एकड़ और 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसान अब 31 जनवरी तक टोकन ले सकेंगे.

किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. तुहर टोकन ऐप को 24×7 खोलने और समय की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय इसी सोच का परिणाम है. अब किसान बिना किसी दबाव के, अपनी सुविधा अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे. 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसानों के लिये टोकन की अतिरिक्त समय सीमा और अवधि का विस्तार किसानों को वास्तविक राहत देगा. राज्य सरकार किसान हित में हर संभव कदम उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है-विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़