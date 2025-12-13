ETV Bharat / state

किसानों के लिए बड़ी सहूलियत, छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया ये अहम फैसला

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रक्रिया सरल बनाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

टोकन सिस्टम में समय की बंदिश खत्म (ETV Bharat)
Published : December 13, 2025 at 1:43 PM IST

Updated : December 13, 2025 at 2:18 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ के किसानों की धान बेचने के लिए टोकन की परेशानी को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है. अब टोकन तुहर(Token Tuhar) ऐप को 24×7 खोल दिया गया है. यानी अब मोबाइल एप से टोकन काटने के लिए तय समय की बाध्यता नहीं रहेगी और किसान किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे.

किसानों को मिली सुविधा

किसान 13 जनवरी तक अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं. किसानों को धान बेचने में अब आसानी होगी. 2 एकड़ और 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसान अब 31 जनवरी तक टोकन ले सकेंगे.

किसानों की सुविधा और पारदर्शी व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. तुहर टोकन ऐप को 24×7 खोलने और समय की बाध्यता समाप्त करने का निर्णय इसी सोच का परिणाम है. अब किसान बिना किसी दबाव के, अपनी सुविधा अनुसार टोकन बुक कर सकेंगे. 2 एकड़ एवं 2 एकड़ से कम रकबा वाले किसानों के लिये टोकन की अतिरिक्त समय सीमा और अवधि का विस्तार किसानों को वास्तविक राहत देगा. राज्य सरकार किसान हित में हर संभव कदम उठाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है-विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

क्या है टोकन तुहर हाथ मोबाइल एप

छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए टोकन दिया जाता है. इस टोकन को जारी करने की प्रक्रिया को आसान और ऑनलाइन बनाने के लिए टोकन तुहर एंड्राइड ऐप बनाया गया है. इस ऐप के जरिए किसान अपनी सुविधा के मुताबिक तारीख पर संबंधित खरीदी केंद्र में धान बेचने के लिए टोकन ले सकते हैं.

छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी

छत्तीसगढ़ सरकार 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर रही है. राज्य में धान खरीदी किसी त्यौहार से कम नहीं है.किसानों से प्रति क्विंटल 3100 रुपए की दर से धान खरीदा जा रहा है. किसानों के लिए 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा है. 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी होगी.

संपादक की पसंद

