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यूपी रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी राहत; अब ईटीएम से मिलेगा 'शून्य मूल्य' का टिकट, बीमा सुरक्षा का रास्ता साफ

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की साधारण बसों में सफर करने वाली बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. शासन के निर्देशानुसार रोडवेज बसों में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बस यात्रा पहले ही निःशुल्क कर दी गई थी, लेकिन अब तक उन्हें इलेक्ट्रानिक टिकट मशीन से टिकट न मिलने के कारण कई व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या का समाधान निकालते हुए परिवहन निगम ने अब ETM के जरिए ही 'शून्य मूल्य' का टिकट देने की नई और पारदर्शी व्यवस्था तैयार कर ली है, जो जल्द ही धरातल पर उतरने वाली है.

क्यों जरूरी है यह 'शून्य मूल्य' टिकट?

यात्रियों और निगम के दृष्टिकोण से यह नया टिकट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसके कई बड़े फायदे हैं. आधिकारिक प्रमाण: यह टिकट इस बात का पुख्ता सबूत होगा कि महिला यात्री बस में अधिकृत रूप से सफर कर रही है. सफर की पूरी जानकारी: इस शून्य मूल्य वाले टिकट में बस संख्या, यात्रा शुरू करने का स्थान और गंतव्य तक जैसी सभी जरूरी डिटेल्स दर्ज होंगी.