यूपी रोडवेज बसों में बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी राहत; अब ईटीएम से मिलेगा 'शून्य मूल्य' का टिकट, बीमा सुरक्षा का रास्ता साफ
महिलाओं को अब कंडक्टर की ईटीएम मशीन से ही शून्य रुपये का टिकट प्रदान किया जाएगा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 12:28 PM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की साधारण बसों में सफर करने वाली बुजुर्ग महिलाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. शासन के निर्देशानुसार रोडवेज बसों में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बस यात्रा पहले ही निःशुल्क कर दी गई थी, लेकिन अब तक उन्हें इलेक्ट्रानिक टिकट मशीन से टिकट न मिलने के कारण कई व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. इस समस्या का समाधान निकालते हुए परिवहन निगम ने अब ETM के जरिए ही 'शून्य मूल्य' का टिकट देने की नई और पारदर्शी व्यवस्था तैयार कर ली है, जो जल्द ही धरातल पर उतरने वाली है.
क्यों जरूरी है यह 'शून्य मूल्य' टिकट?
यात्रियों और निगम के दृष्टिकोण से यह नया टिकट केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसके कई बड़े फायदे हैं.
आधिकारिक प्रमाण: यह टिकट इस बात का पुख्ता सबूत होगा कि महिला यात्री बस में अधिकृत रूप से सफर कर रही है.
सफर की पूरी जानकारी: इस शून्य मूल्य वाले टिकट में बस संख्या, यात्रा शुरू करने का स्थान और गंतव्य तक जैसी सभी जरूरी डिटेल्स दर्ज होंगी.
बीमा और सुरक्षा कवच: परिवहन नियमों के मुताबिक, किसी भी अप्रिय घटना या सड़क दुर्घटना की स्थिति में बस का टिकट यात्री की सुरक्षा और निगम की ओर से मिलने वाले बीमा दावों के लिए सबसे बड़ा कानूनी प्रमाण होता है. बिना टिकट के क्लेम मिलने में कानूनी अड़चनें आ सकती थीं, जो अब इस नई व्यवस्था से पूरी तरह दूर हो जाएंगी.
निगम प्रशासन की इस पहल से जहां एक ओर बुजुर्ग महिलाओं का सफर पूरी तरह सुरक्षित और तनावमुक्त होगा, वहीं परिवहन व्यवस्था में भी और अधिक पारदर्शिता आएगी. कानपुर परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि, रोडवेज बसों में सफर करने वाली 60 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को अब कंडक्टर की ईटीएम मशीन से ही शून्य रुपये का टिकट प्रदान किया जाएगा. इसके लिए निगम मुख्यालय स्तर पर मशीनों की फीडिंग और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन का काम तेजी से चल रहा है.
इस निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाने के लिए बुजुर्ग महिलाओं को सफर के दौरान अपना वैलिड आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड साथ रखना अनिवार्य होगा. बस में चढ़ने के बाद परिचालक इस कार्ड को अपनी ईटीएम मशीन से स्कैन करेंगे, जिसके बाद मशीन से तुरंत शून्य मूल्य का आधिकारिक टिकट प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा.
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