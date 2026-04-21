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दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत: FCI के जरिए फिर शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद

नरेला और नजफगढ़ में 24 अप्रैल से खरीद केंद्र पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे.

दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत
दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 21, 2026 at 6:35 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विशेष आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं की सरकारी खरीद फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है. वर्ष 2021-22 के बाद यह पहली बार है जब दिल्ली के किसानों को उनके घर के नजदीक ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने की सुविधा मिलेगी. आगामी 24 अप्रैल से नरेला और नजफगढ़ में खरीद केंद्र पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे.

मुख्यमंत्री के पत्र पर केंद्र की मुहर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर रबी विपणन सत्र में गेहूं की खरीद तत्काल बहाल करने की मांग की थी. मुख्यमंत्री ने दलील दी थी कि स्थानीय स्तर पर सरकारी खरीद न होने के कारण दिल्ली के किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है. केंद्र सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. सीएम रेखा गुप्ता ने इस निर्णय के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, ''यह फैसला प्रधानमंत्री जी के किसान कल्याण विजन को दर्शाता है. इससे न केवल किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी.''

नरेला और नजफगढ़ में खुलेंगे केंद्र

सरकारी आदेश के अनुसार, 24 अप्रैल से दिल्ली में दो प्रमुख स्थानों नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ मंडी में खरीद केंद्र संचालित किए जाएंगे. इन केंद्रों के शुरू होने से दिल्ली के लगभग 21,000 किसानों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है. स्थानीय खरीद से किसानों के परिवहन और हैंडलिंग खर्च में भारी कमी आएगी, क्योंकि उन्हें अब अपनी उपज लेकर पड़ोसी राज्यों की मंडियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

PDS तंत्र होगा मजबूत, रुकेगा अनाज का बाहरी प्रवाह

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रेखांकित किया कि स्थानीय स्तर पर की गई खरीद से दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को भी बल मिलेगा. उन्होंने कहा कि दिल्ली में उत्पादित गेहूं को सीधे स्थानीय राशन व्यवस्था से जोड़ा जा सकेगा, जिससे आपूर्ति श्रृंखला अधिक कुशल बनेगी. इससे अनाज के अनावश्यक बाहरी प्रवाह पर भी रोक लगेगी और स्थानीय बाजार में कीमतों का संतुलन बना रहेगा.

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

बता दें कि राजधानी में लगभग 29 हजार हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, जिससे हर साल करीब 80 हजार मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है. इस बार किसान सुचारू रूप से अपनी फसल बेच सकें, इसके लिए सरकार गांव-वार खरीद कार्यक्रम जारी करेगी. खरीद केंद्रों पर अपनी उपज बेचने के लिए किसानों को आधार कार्ड, भूमि अभिलेख की प्रति (खसरा-खतौनी), बैंक पासबुक (ताकि भुगतान सीधे खाते में हो सके) दस्तावेज साथ लाने होंगे.

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली सरकार और केंद्र के इस संयुक्त प्रयास से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. पिछले कुछ वर्षों से सरकारी खरीद बंद होने के कारण किसानों को बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था. अब एमएसपी सुनिश्चित होने से उनकी आय सुरक्षित होगी.

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