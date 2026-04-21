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दिल्ली के किसानों को बड़ी राहत: FCI के जरिए फिर शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद

नई दिल्ली: दिल्ली के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के विशेष आग्रह को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से गेहूं की सरकारी खरीद फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है. वर्ष 2021-22 के बाद यह पहली बार है जब दिल्ली के किसानों को उनके घर के नजदीक ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने की सुविधा मिलेगी. आगामी 24 अप्रैल से नरेला और नजफगढ़ में खरीद केंद्र पूरी तरह सक्रिय हो जाएंगे.

मुख्यमंत्री के पत्र पर केंद्र की मुहर

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर रबी विपणन सत्र में गेहूं की खरीद तत्काल बहाल करने की मांग की थी. मुख्यमंत्री ने दलील दी थी कि स्थानीय स्तर पर सरकारी खरीद न होने के कारण दिल्ली के किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर निजी व्यापारियों को बेचनी पड़ रही है. केंद्र सरकार ने इस पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. सीएम रेखा गुप्ता ने इस निर्णय के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा, ''यह फैसला प्रधानमंत्री जी के किसान कल्याण विजन को दर्शाता है. इससे न केवल किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिलेगी.''

नरेला और नजफगढ़ में खुलेंगे केंद्र

सरकारी आदेश के अनुसार, 24 अप्रैल से दिल्ली में दो प्रमुख स्थानों नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ मंडी में खरीद केंद्र संचालित किए जाएंगे. इन केंद्रों के शुरू होने से दिल्ली के लगभग 21,000 किसानों को सीधा लाभ मिलने का अनुमान है. स्थानीय खरीद से किसानों के परिवहन और हैंडलिंग खर्च में भारी कमी आएगी, क्योंकि उन्हें अब अपनी उपज लेकर पड़ोसी राज्यों की मंडियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे.

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