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चीनी नागरिक को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों में किया संशोधन

दूतावास की गारंटी की अनिवार्यता हटाई, ज़मानत मिलने के बाद भी रिहा नहीं हो पाई थी चीनी नागरिक

हाईकोर्ट का आदेश.
हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:26 PM IST

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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी कर चोरी के मामले में आरोपी चीनी नागरिक एलिस ली उर्फ ली तेंगली को राहत देते हुए उसकी जमानत की दो महत्वपूर्ण शर्तों में संशोधन कर दिया है. न्यायमूर्ति समित गोपाल ने कहा कि जब चीन का दूतावास स्वयं अदालत के लिए गारंटी प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर चुका है तब उस शर्त का पालन करना याची के लिए असंभव है. इसलिए न्यायहित में जमानत की शर्तों में बदलाव आवश्यक है.

मामला गौतमबुद्ध नगर स्थित टेनटेक एलईडी डिस्प्ले प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिस पर जीएसटी चोरी और माल के गलत वर्गीकरण के जरिए कर चोरी करने का आरोप है. इस मामले में एलिस ली को 26 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था. हाईकोर्ट ने 9 फरवरी 2026 को उसे जमानत तो दे दी थी, लेकिन यह शर्त लगाई थी कि वह चीनी दूतावास से ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी, जिसमें उसके प्रत्येक पेशी पर अदालत में उपस्थित होने की गारंटी दी जाए. साथ ही उसकी गतिविधियों और ठिकाने की जानकारी भी दूतावास के माध्यम से अदालत को दी जानी थी.

याची ने अदालत को बताया कि उसने जमानत आदेश का पालन करने के लिए चीनी दूतावास से गारंटी प्रमाणपत्र मांगा, लेकिन दूतावास ने स्पष्ट रूप से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसके वाणिज्य दूतावास संबंधी अधिकारों के तहत ऐसा प्रमाणपत्र जारी करना संभव नहीं है. इस कारण वह जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं हो सकी. इस बीच एफआरआरओ ने उसे अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के उद्देश्य से एक्स मिस्क वीजा जारी कर दिया, जो 28 अक्टूबर 2026 तक वैध है और जिसमें बिना एग्जिट परमिट देश छोड़ने पर रोक है.

इन परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दूतावास से गारंटी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की शर्त को संशोधित किया जाना उचित है. अदालत ने निर्देश दिया कि अब याची केवल ट्रायल कोर्ट के समक्ष शपथपत्र देकर यह आश्वासन देगी कि वह प्रत्येक तारीख पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होगी और मुकदमे के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगी. साथ ही वह ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकेगी तथा हर दो माह में शपथपत्र के माध्यम से अपने निवास और आवागमन की जानकारी अदालत को देती रहेगी. बाकी सभी जमानत शर्तें यथावत लागू रहेंगी.

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