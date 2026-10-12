ETV Bharat / state

हाईकोर्ट से बीएसएनएल को बड़ी राहत, 75 प्रतिशत प्री-डिपॉजिट बिना होगी अवॉर्ड के खिलाफ सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

​प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत संचार निगम लिमिटेड को एक अहम मामले में राहत प्रदान की है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कमर्शियल कोर्ट आगरा में एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल के पंचाट (अवॉर्ड) के खिलाफ दायर धारा 34 की याचिका पर 75 फीसदी राशि पूर्व-जमा की शर्त के बिना शीघ्र सुनवाई पूरी की जाए.

यह आदेश न्यायमूर्ति विकास ने बीएसएनएल की याचिका का निस्तारण करते हुए दिया है. बीएसएनएल और विपक्षी पार्टी के बीच वर्ष 2017 में जयपुर क्षेत्र में हाउसकीपिंग व अन्य सेवाओं को लेकर अनुबंध हुआ था. विवाद होने पर मामला उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सुविधा परिषद आगरा के समक्ष गया. काउंसिल ने 15 फरवरी 2025 को विपक्षी के पक्ष में अवॉर्ड पारित कर दिया.