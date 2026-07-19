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दमा रोगियों के लिए बड़ी राहत: BHU आयुर्वेद विभाग ने 'कर्णवेधन' से ठीक किया अस्थमा, शोध को जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक इंटरनल मेडिसिन में मिली जगह

क्या कानों में सोने-चांदी के तार पहनने से ठीक हो सकता है अस्थमा? जानिए BHU की यह अनोखी रिसर्च!

सोने-चांदी के तार पहनने से ठीक हो सकता है अस्थमा?
सोने-चांदी के तार पहनने से ठीक हो सकता है अस्थमा? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 1:40 PM IST

4 Min Read
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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अस्थमा पर बड़ा रिसर्च हुआ है. दावा किया गया है कि, सोने- चांदी के तार कानों में पहनने से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है. खास बात ये है कि, इस रिसर्च को मई के महीने में जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक इंटरनल मेडिसिन में भी जगह दी गई है.

BHU के डॉक्टरों ने खोजा अस्थमा का प्राचीन और अचूक इलाज (Video Credit: ETV Bharat)

क्या है BHU का रिसर्च?: आयुर्वेद विभाग में शोध किया गया है. आयुर्वेद में इसका बहुत पुराना और सटीक कर्णवेधन इलाज बताया गया है. कानों में सोने और चांदी के तार पहनकर इस बीमारी को कुछ आयुर्वेदिक चूर्ण और काढ़े के जरिए ठीक किया जा सकता है.काय चिकित्सा विभाग के शोधकर्ताओं ने श्वसन रोगों के इलाज का बेहतर तरीका खोजा है. इसका कोई दुष्प्रभाव भी अब तक सामने नहीं आए हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि नाक के स्राव और सांस फूलने की समस्या खत्म करने में इस विधि ने काम किया है.

हमने रोगियों का 20-20 का तीन ग्रुप बनाया था. जिसमें एक ग्रुप को को सौवर्चलादि चूर्ण दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को सिर्फ कर्णवेधन चिकित्सा दी गई और तीसरे ग्रुप के रोगियों को चिकित्सा और चूर्ण दोनों दिया गया. तीनों समूह के मरीजों की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट का जब मूल्यांकन हुआ तो प्रत्येक समूह में अस्थमा के लक्षणों में सुधार दिखाई दिया, लेकिन सबसे ज्यादा असर तीसरे ग्रुप के उन लोगों पर दिखा जिन्हें कर्णवेधन और चूर्ण दोनों के प्रभाव को दिया गया था.- प्रो. राजेंद्र प्रसाद, हेड, बीएचयू आयुर्वेद काय चिकित्सा विभाग

क्या है इलाज का तरीका?: यह चूर्ण भारंगी, शुंठी, शर्करा के मिश्रण से तैयार होता है. कर्णवेधन के दौरान सूर्य की रोशनी के सामने कान के ऊपरी हिस्से में जहां खून का बहाव ना हो उस जगह चांदी या सोने की किल नुमा एक तार डाली जाती है. हमारे फेफड़ों से निकलने वाली कई नसें हमारे शरीर के अलग-अलग अंगों को प्रभावित करती हैं. एक छोटी नस हमारे कान के पीछे के हिस्से में भी होती है. जो सीधे फेफड़ों से कनेक्ट होती है. जब इस नस को पंचर किया जाता है तो फेफड़ों में सांस और हवा की मात्रा बढ़ती है. जो फेफड़ों को बेहतर कार्य करने पर मजबूर करती है.

BHU आयुर्वेद विभाग ने 'कर्णवेधन' से ठीक किया अस्थमा
BHU आयुर्वेद विभाग ने 'कर्णवेधन' से ठीक किया अस्थमा (Photo Credit: ETV Bharat)

मैंने अपने भाई को इस जगह इलाज के लिए भेजा था. मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है क्योंकि वह अस्थमा का मरीज है और उसे इनहेलर की जरूरत दिन में एक बार पड़ जाती थी, लेकिन यहां लगभग 15 दिन के इलाज के बाद उसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखा है. इनहेलर की अब कभी-कभी जरूरत पड़ती है और उसकी सांस भी कम फूल रही है.- रेखा कुमारी, बिहार के छपरा की निवासी

शोध पर काम जारी है: BHU के कई स्कॉलर इस शोध में लगे हैं. कर्णवेधन प्रक्रिया को लेकर एक और रिसर्च किया जा रहा है. जिसमें 30 लोग शामिल हैं. 20 मरीज रजिस्टर्ड किए हैं और 10 पर अभी यह शोध जारी है. इस विधि में एक काढ़ा भी दिया जा रहा है. इसका कोई दुष्प्रभाव भी अब तक सामने नहीं आया है. अब इसके अगले स्टेप पर भी रिसर्च शुरू हो गया है.

जो पेशेंट फॉलोअप में आ रहे हैं. उनको डेली इनहेलर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इस विधि के बाद उनका इनहेलर छूट गया है या काम हो गया है.- डॉ अंकित पटेल, रिसर्च स्कॉलर

कानों में सोने और चांदी के तार पहनना भले ही फैशन माना जाता हो, लेकिन आयुर्वेद में यह फैशन नहीं बल्कि अस्थमा जैसी कठिन और असंभव बीमारी का एक सफल इलाज माना जा रहा है.

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