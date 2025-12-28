ETV Bharat / state

रायपुर रेलवे स्टेशन का मेजर री डेवलपमेंट, कोचिंग क्षमता दोगुनी करने का लक्ष्य

रायपुर रेलवे स्टेशन पर रोजाना 122 कोचिंग ट्रेनें संचालित होती हैं, जिनमें 76 मेल/एक्सप्रेस और 46 पैसेंजर ट्रेनें शामिल हैं. वर्तमान में स्टेशन में 7 प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं और 14 ट्रेनें दुर्ग के माध्यम से प्रारंभ होती हैं.भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए, केंद्री (नया रायपुर) में एक वैकल्पिक कोचिंग टर्मिनल का विकास प्रस्तावित है. इसमें 09 प्लेटफॉर्म, 05 पिट लाइनें, 05 स्टेबलिंग लाइनें, 04 इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग लाइनें, 04 मेकेनिकल लाइनें और 03 शंटिंग नेक शामिल होंगे. इससे रायपुर की कोचिंग क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि और नई ट्रेनों के संचालन की संभावना बढ़ेगी.

रायपुर: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल ने रायपुर रेलवे स्टेशन के मेजर री-डेवलपमेंट की योजना को मंजूरी दी है. इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य साल 2030 तक स्टेशन की कोचिंग क्षमता दोगुनी करना और यात्रियों के लिए सुविधाओं को आधुनिक बनाना है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, यह कदम यात्रियों की बढ़ती संख्या और भीड़भाड़ को कम करने के लिए उठाया गया है.

इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा सुधार और रेल लाइन का होगा अपग्रेडेशन

रायपुर स्टेशन के आसपास चौथी रेल लाइन का कार्य प्रगति पर है, जिससे लाइन क्षमता बढ़ेगी और ट्रेन परिचालन और तेज, सुरक्षित और विश्वसनीय होगा. इसके अलावा, ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली का कार्य जारी है, जो संरक्षा, समयबद्धता और परिचालन क्षमता में सुधार करेगी. खरसिया–परमालकसा रेल लाइन परियोजना भी निर्माणाधीन है, जो रायपुर से आगे बढ़ते हुए रेलखंड की क्षमता बढ़ाएगी और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी. हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के लिए दुर्ग में ₹50 करोड़ की लागत से वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो प्रस्तावित है, जिससे ट्रेन सेवाओं का विस्तार और रखरखाव दक्षता में सुधार होगा.

स्टेशन का विकास और यात्री सुविधाओं पर फोकस

रायपुर स्टेशन के मेजर री-डेवलपमेंट की स्वीकृत लागत ₹463 करोड़ है. प्रस्तावित सुविधाओं में सिटी और गुढ़ियारी साइड पर बहुस्तरीय स्टेशन भवन, एयर कॉन्कोर्स, आगमन और प्रस्थान फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है. इसके अलावा पार्सल और आरएमएस भवन, आरक्षित एवं एग्जीक्यूटिव लाउंज, पैदल यात्री प्लाज़ा, मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी-लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है. इसके अलावा आधुनिक लिफ्ट और एस्केलेटर, रिटायरिंग रूम और डॉरमेट्री का विकास भी किया जा रहा है. यात्रियों के लिए फूड कोर्ट, प्रतीक्षालय, क्लॉक रूम, मेडिकल आपातकालीन कक्ष और महिला-पुरुष स्टाफ के लिए अलग रेस्ट रूम की व्यवस्था की जा रही है. इससे यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा.

कनेक्टिविटी सुधार में मिलेगी मदद

स्टेशन पुनर्विकास के अंतर्गत एक Integrated Mobility Plan लागू किया जाएगा. इसमें अटल पथ एक्सप्रेस-वे से स्टेशन का सीधा संपर्क होगा. इसके अलावा चौड़ीकरण किए गए स्टेशन रोड, व्यावसायिक विकास और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था की जाएगी. इस योजना से यातायात जाम में कमी आएगी, स्टेशन तक पहुंच आसान होगा.

रायपुर स्टेशन के मेजर री-डेवलपमेंट से न केवल कोचिंग क्षमता और यात्री सुविधा में सुधार होगा, बल्कि यह कनेक्टिविटी, रोजगार अवसर और क्षेत्रीय विकास में भी योगदान देगा. इस प्रोजेक्ट के पूरे होने से रायपुर रेलवे स्टेशन एक बड़े रेल हब के रूप में विकसित होगा. इससे छत्तीसगढ़ के विकास को भी मदद मिलेगी.