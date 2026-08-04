हाई अलर्ट पर दिल्ली-NCR के प्रमुख रेलवे स्टेशन, रेल यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा सुविधा के लिए विशेष इंतजाम
कांवड़ यात्रा, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को लेकर व्यापक व कड़े कदम उठाए हैं
Published : August 4, 2026 at 4:50 PM IST
नई दिल्ली: सावन के पवित्र महीने, कांवड़ यात्रा, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को लेकर व्यापक व कड़े कदम उठाए हैं. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और दिल्ली सराय रोहिल्ला पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखा गया है. रेलवे प्रशासन ने अगले एक महीने तक प्रमुख स्टेशनों पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. स्टेशन परिसर में प्रवेश करने से लेकर प्लेटफॉर्म व चलती ट्रेनों के डिब्बों तक हर एक गतिविधि पर रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे अधिकारियों की पैनी नजर बनी रहेगी.
तीन चरणों में विभाजित सुरक्षा चक्र
उत्तर रेलवे के अनुसार, स्टेशनों की सुरक्षा को अचूक व अभेद्य बनाने के लिए इसे तीन चरणों में बांटा गया है.
1. पहला सुरक्षा स्तर (सर्कुलेटिंग एरिया एवं प्रवेश द्वार) - सुरक्षा की पहली परत स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार व सर्कुलेटिंग एरिया में तैनाती रहेगी. यहां यात्रियों व उनके सामान की डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर व स्कैनर मशीनों से गहन जांच की जा रही है. सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
2. दूसरा सुरक्षा स्तर (प्लेटफॉर्म परिसर)- प्लेटफॉर्मों पर रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी के जवान के साथ वालेंटियर्स लगाए गए हैं. प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों, वेंडरों व संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. इसके साथ ही स्निफर डॉग स्क्वॉड द्वारा समय-समय पर पूरे प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालयों की बारीकी से चेकिंग हो रही है. 3. तीसरा सुरक्षा स्तर (न के डिब्बे और प्रस्थान समय)- तीसरा सुरक्षा घेरा ट्रेन के प्रस्थान के समय व ट्रेन के भीतर का है. ट्रेन के रवाना होने से पहले सभी कोचों की सुरक्षा जांच की जा रही है. संवेदनशील और महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों को पूरा सुरक्षा कवच मिल सके.
महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती
उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि इस सुरक्षा व्यवस्था का सबसे प्रमुख हिस्सा महिला यात्रियों की सुरक्षा है. उन्होंने बताया किबहुत सी महिलाएं अकेली या छोटे बच्चों के साथ सफर करती हैं. उनकी सुरक्षा को पुख्ता व सुखद बनाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है. इसी बात पर विशेष ध्यान देते हुए अतिरिक्त आरपीएफ जवानों के साथ-साथ इस बार भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को मैदान में उतारा गया है. ये महिला पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्मों, लेडीज वेटिंग रूम व महिला कोचों के आसपास तैनात हैं, जिससे अकेले सफर कर रही महिला यात्री खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें व किसी भी स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें.
'रेल सेवक' करेंगे मदद, आवश्यकता पड़ने पर खुलेंगे अतिरिक्त टिकट काउंटर
रेल यात्रियों को स्टेशनों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए उत्तर रेलवे ने प्लेटफॉर्मों पर रेल सेवक तैनात किए हैं. ये वॉलिंटियर्स यात्रियों को ट्रेन की समय-सारणी, प्लेटफॉर्म नंबर, पूछताछ केंद्र, पेयजल व अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं की सटीक जानकारी दे रहे हैं तथा उनकी हर संभव मदद कर रहे हैं. इसके अतिरिक्त जिन रेलवे स्टेशनों पर कांवड़ यात्रा या त्योहारों के कारण यात्रियों की अत्यधिक भीड़ उमड़ने की संभावना है, वहां भीड़ को नियंत्रित करने और कतारों को छोटा करने के लिए अतिरिक्त अनारक्षित एवं आरक्षित टिकट काउंटर खोले जाएंगे.
कांवड़ यात्रियों के लिए 184 स्पेशल ट्रिप और ट्रेनों का विस्तार
सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने जानकारी दी कि सावन महीने की कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए उत्तर रेलवे द्वारा विशेष ट्रेन संचालन योजना लागू की गई है.
• स्पेशल ट्रेनों के 184 ट्रिप: कांवड़ यात्रा के लिए उत्तर रेलवे की तरफ से 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कुल 184 ट्रिप संचालित किए जाएंगे.
• 3 जोड़ी ट्रेनों का हरिद्वार तक विस्तार: कांवड़ियों की सुविधा के लिए 3 जोड़ी मौजूदा ट्रेनों का मार्ग विस्तारित कर उन्हें हरिद्वार तक चलाया जा रहा है, जिनके 92 ट्रिप चलेंगे.
• 16 ट्रेनों को अतिरिक्त स्टॉपेज: हरिद्वार के आसपास के रेलवे स्टेशनों पर 16 प्रमुख ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिया गया है. इससे श्रद्धालु इन निकटवर्ती स्टेशनों पर उतरकर आसानी से जल लेने के लिए हरिद्वार जा सकेंगे.
• दिल्ली-एनसीआर से विशेष कनेक्टिविटी: सीपीआरओ ने बताया कि इनमें से अधिकांश ट्रेनें दिल्ली-एनसीआर से हरिद्वार की ओर जाने वाली हैं, जिससे राजधानी और आसपास के लाखों श्रद्धालुओं को सीधा लाभ मिलेगा. उत्तर रेलवे द्वारा की गई यह त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, महिला सुरक्षा के विशेष प्रबंध और 184 स्पेशल ट्रिप का संचालन इस बात का प्रमाण है कि रेलवे प्रशासन आगामी कांवड़ यात्रा व त्योहारों के दौरान रेल संचालन को सुरक्षित, सुगम और सुखद बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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