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हाई अलर्ट पर दिल्ली-NCR के प्रमुख रेलवे स्टेशन, रेल यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा सुविधा के लिए विशेष इंतजाम

नई दिल्ली: सावन के पवित्र महीने, कांवड़ यात्रा, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख त्योहारों के मद्देनजर उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को लेकर व्यापक व कड़े कदम उठाए हैं. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि राजधानी दिल्ली और एनसीआर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार और दिल्ली सराय रोहिल्ला पर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से अलर्ट मोड में रखा गया है. रेलवे प्रशासन ने अगले एक महीने तक प्रमुख स्टेशनों पर त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है. स्टेशन परिसर में प्रवेश करने से लेकर प्लेटफॉर्म व चलती ट्रेनों के डिब्बों तक हर एक गतिविधि पर रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे अधिकारियों की पैनी नजर बनी रहेगी.

तीन चरणों में विभाजित सुरक्षा चक्र

उत्तर रेलवे के अनुसार, स्टेशनों की सुरक्षा को अचूक व अभेद्य बनाने के लिए इसे तीन चरणों में बांटा गया है.

1. पहला सुरक्षा स्तर (सर्कुलेटिंग एरिया एवं प्रवेश द्वार) - सुरक्षा की पहली परत स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार व सर्कुलेटिंग एरिया में तैनाती रहेगी. यहां यात्रियों व उनके सामान की डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर व स्कैनर मशीनों से गहन जांच की जा रही है. सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर आने-जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

2. दूसरा सुरक्षा स्तर (प्लेटफॉर्म परिसर)- प्लेटफॉर्मों पर रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी के जवान के साथ वालेंटियर्स लगाए गए हैं. प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों, वेंडरों व संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है. इसके साथ ही स्निफर डॉग स्क्वॉड द्वारा समय-समय पर पूरे प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालयों की बारीकी से चेकिंग हो रही है. 3. तीसरा सुरक्षा स्तर (न के डिब्बे और प्रस्थान समय)- तीसरा सुरक्षा घेरा ट्रेन के प्रस्थान के समय व ट्रेन के भीतर का है. ट्रेन के रवाना होने से पहले सभी कोचों की सुरक्षा जांच की जा रही है. संवेदनशील और महत्वपूर्ण ट्रेनों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों को पूरा सुरक्षा कवच मिल सके.

हाई अलर्ट पर दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)

महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती

उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि इस सुरक्षा व्यवस्था का सबसे प्रमुख हिस्सा महिला यात्रियों की सुरक्षा है. उन्होंने बताया किबहुत सी महिलाएं अकेली या छोटे बच्चों के साथ सफर करती हैं. उनकी सुरक्षा को पुख्ता व सुखद बनाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है. इसी बात पर विशेष ध्यान देते हुए अतिरिक्त आरपीएफ जवानों के साथ-साथ इस बार भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को मैदान में उतारा गया है. ये महिला पुलिसकर्मी प्लेटफॉर्मों, लेडीज वेटिंग रूम व महिला कोचों के आसपास तैनात हैं, जिससे अकेले सफर कर रही महिला यात्री खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें व किसी भी स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त कर सकें.

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