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Khatushyam Ji Darshan : निर्जला एकादशी पर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, रींगस स्टेशन पर बढ़ाई सुरक्षा

खाटूश्यामजी के लिए रेलवे का बड़ा इंतजाम. यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन को रखा गया ध्यान में...

Khatushyam Ji in Sikar
खाटूश्यामजी के लिए रेलवे का बड़ा इंतजाम (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 23, 2026 at 9:31 PM IST

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सीकर: विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में निर्जला एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए उत्तर-पश्चिम रेलवे ने विशेष व्यवस्थाएं की है. यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है. साथ ही रींगस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं.

उत्तर-पश्चिम रेलवे की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का अतिरिक्त दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं को यात्रा में राहत मिलेगी. खाटूश्यामजी के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रींगस पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आरपीएफ के 50 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित की जा सके.

ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी : उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन संख्या 09633/09634 रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन रेवाड़ी से 26 जून तथा रींगस से 27 जून को किया जाएगा. इसके अलावा ट्रेन संख्या 09637/09638 रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 24, 26 और 29 जून को दोनों दिशाओं में संचालित होगी.

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हरियाणा और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले खाटू भक्तों की सुविधा के लिए रेलवे ने भिवानी-ढहर का बालाजी-भिवानी स्पेशल ट्रेन भी चलाई है. ट्रेन संख्या 04737 25 जून से 28 जून तक प्रतिदिन भिवानी से रात 12:15 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 7:05 बजे ढहर का बालाजी पहुंचेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 04738 25 जून से 28 जून तक ढहर का बालाजी से सुबह 10:25 बजे रवाना होकर शाम 6 बजे भिवानी पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव : यह विशेष ट्रेन चरखी दादरी, झाड़ली, कोसली, जाटूसाना, रेवाड़ी, कुंड, अटेली, नारनौल, निजामपुर, डाबला, मावंडा, नीमकाथाना, कांवट, श्रीमाधोपुर, रींगस, गोविंदगढ़ मलिकपुर और चौमूं सामोद सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी. श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए ट्रेन में 10 सामान्य श्रेणी के कोच और 2 गार्ड कोच सहित कुल 12 डिब्बे लगाए गए हैं.

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