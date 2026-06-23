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Khatushyam Ji Darshan : निर्जला एकादशी पर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, रींगस स्टेशन पर बढ़ाई सुरक्षा

सीकर: विश्व प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर में निर्जला एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए उत्तर-पश्चिम रेलवे ने विशेष व्यवस्थाएं की है. यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है. साथ ही रींगस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं.

उत्तर-पश्चिम रेलवे की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक पूजा मित्तल ने बताया कि स्पेशल ट्रेनों के संचालन से नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का अतिरिक्त दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं को यात्रा में राहत मिलेगी. खाटूश्यामजी के सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन रींगस पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आरपीएफ के 50 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर तरीके से संचालित की जा सके.

ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी : उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन संख्या 09633/09634 रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन रेवाड़ी से 26 जून तथा रींगस से 27 जून को किया जाएगा. इसके अलावा ट्रेन संख्या 09637/09638 रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी स्पेशल ट्रेन 24, 26 और 29 जून को दोनों दिशाओं में संचालित होगी.