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नक्सलियों के गुप्त ठिकाने पर दंतेवाड़ा पुलिस का प्रहार, सर्चिंग के दौरान नक्सली डंप बरामद, जंगल में दफन था मौत का सामान

नक्सलियों के गुप्त ठिकाने दंतेवाड़ा पुलिस का प्रहार ( Etv Bharat )

दंतेवाड़ा : नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. जंगल और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से छिपाकर रखे गए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्रियों का बड़ा नक्सली डम्प फोर्स ने बरामद किया है. सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में एके-47 रायफल से लेकर बीजीएल लॉन्चर, .303 रायफल, देशी हथियार और कुकर बम सहित कई महत्वपूर्ण नक्सल उपयोगी सामग्रियां बरामद हुई हैं. इस कार्रवाई को नक्सलियों की हथियार जुटाने और भविष्य में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की क्षमता पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है.





18 नवंबर को सर्चिंग के दौरान मिला हथियारों का डम्प



दिनांक 18 नवंबर 2026 को जिला बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स एवं सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने संबंधित जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों ने पूर्व में छिपाकर रखे गए हथियारों और अन्य नक्सल उपयोगी सामग्रियों के डम्प का पता चला. इसके बाद संयुक्त टीम ने इलाके की सघन तलाशी लेकर बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की.