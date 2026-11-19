नक्सलियों के गुप्त ठिकाने पर दंतेवाड़ा पुलिस का प्रहार, सर्चिंग के दौरान नक्सली डंप बरामद, जंगल में दफन था मौत का सामान
दंतेवाड़ा पुलिस ने फोर्स के साथ मिलकर बारसूर क्षेत्र के वाकेली बुरदुम जंगल इलाके से सर्चिंग के दौरान नक्सली डंप बरामद किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 5:05 PM IST
दंतेवाड़ा : नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. जंगल और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से छिपाकर रखे गए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्रियों का बड़ा नक्सली डम्प फोर्स ने बरामद किया है. सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई में एके-47 रायफल से लेकर बीजीएल लॉन्चर, .303 रायफल, देशी हथियार और कुकर बम सहित कई महत्वपूर्ण नक्सल उपयोगी सामग्रियां बरामद हुई हैं. इस कार्रवाई को नक्सलियों की हथियार जुटाने और भविष्य में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की क्षमता पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है.
18 नवंबर को सर्चिंग के दौरान मिला हथियारों का डम्प
दिनांक 18 नवंबर 2026 को जिला बल, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स एवं सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने संबंधित जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में सघन सर्चिंग अभियान चलाया गया. इस दौरान सुरक्षा बलों को नक्सलियों ने पूर्व में छिपाकर रखे गए हथियारों और अन्य नक्सल उपयोगी सामग्रियों के डम्प का पता चला. इसके बाद संयुक्त टीम ने इलाके की सघन तलाशी लेकर बड़ी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की.
AK-47 से लेकर कुकर बम तक बरामद
सुरक्षा बलों द्वारा बरामद सामग्री में एक एके-47 रायफल, एक मैगजीन और 25 एके-47 राउंड शामिल हैं. इसके अलावा एक .303 रायफल, दो बीजीएल लॉन्चर बंदूक, एक 315 बोर बंदूक और एक भरमार बंदूक भी बरामद की गई है. गोला-बारूद एवं अन्य सामग्रियों में 34 .303 राउंड, 28 बीजीएल राउंड, सात बीजीएल सेल, एक वॉकी-टॉकी सेट, लगभग पांच मीटर कोडेक्स वायर, एक कुकर बम और एक वॉकी-टॉकी चार्जर शामिल हैं.इसके साथ ही देशी मेड ग्रेनेड भी बरामद किया गया है.हालांकि, जारी विवरण में ग्रेनेड की संख्या स्पष्ट नहीं की गई है.
नक्सलियों के पुराने डम्प पर सुरक्षा बलों की नजर
नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा पहले से छिपाकर रखे गए हथियारों एवं विस्फोटक सामग्रियों की बरामदगी सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है.ऐसे डम्प का पता लगने से नक्सलियों के हथियारों और अन्य संसाधनों को जब्त करने में मदद मिल रही है.बरामद सभी सामग्रियों को सुरक्षा बलों ने सुरक्षित रूप से अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.
दंतेवाड़ा पुलिस का अभियान लगातार जारी
दंतेवाड़ा पुलिस के अनुसार जिले में शांति, सुरक्षा और विकास का वातावरण मजबूत बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी है. दुर्गम जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन एवं सर्चिंग अभियान के माध्यम से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों और अन्य नक्सल उपयोगी सामग्रियों के डम्प की तलाश की जा रही है.
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