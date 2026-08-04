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E20 के खिलाफ अब होगा बड़ा जन आंदोलन, जल्द होगी अगले चरण की घोषणा: अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल ने E20 पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन तेज करने का किया ऐलान,लोगों से की खुलकर सामने आने की अपील.

E20 के खिलाफ अब देशव्यापी आंदोलन तेज करने का किया ऐलान
E20 के खिलाफ अब देशव्यापी आंदोलन तेज करने का किया ऐलान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 4, 2026 at 3:52 PM IST

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Updated : August 4, 2026 at 3:59 PM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी जन आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि E20 के विरोध में 2,33,238 लोगों के हस्ताक्षरों वाली याचिका प्रधानमंत्री को सौंपने का प्रयास किया गया, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार लोगों की चिंताओं को सुनने के बजाय इस नीति को जबरन लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि अब यह आंदोलन और बड़े स्तर पर चलाया जाएगा और जल्द ही इसके अगले चरण की घोषणा की जाएगी.

प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं होने पर जताई नाराजगी: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि E20 के मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्टी ने करीब एक महीने पहले प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग हस्ताक्षर अभियान की याचिकाएं लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए निकले मगर फिरोजशाह रोड पर दिल्ली पुलिस ने रोक लिया. उन्होंने बताया कि याचिकाओं को रस्सियों से बांधकर ले जाया गया था, लेकिन वहां कुछ याचिकाएं बिखर गईं. उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री कार्यालय चाहे तो सभी याचिकाओं का नया सेट दोबारा भेज दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इतनी कम अवधि में 2.33 लाख से अधिक लोगों का इस अभियान से जुड़ना यह दर्शाता है कि E20 को लेकर देशभर में लोगों के बीच व्यापक असंतोष और चिंता है. उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर लोगों की भावनाओं को समझने और गंभीरता से विचार करने की अपील की.

E20 के खिलाफ अब होगा बड़ा जन आंदोलन-केजरीवाल (ETV Bharat)

सरकार पर लगाए कई आरोप: प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार E20 पेट्रोल को लोगों पर जबरन थोप रही है. उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं संसद में स्वीकार कर चुकी है कि E20 के उपयोग से वाहनों की माइलेज में कमी आती है और कुछ रबर के पुर्जों पर भी असर पड़ सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार इन बातों को स्वीकार कर रही है तो फिर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की क्या जरूरत है.उन्होंने दावा किया कि पहले सरकार माइलेज कम होने और इंजन या अन्य पुर्जों पर असर पड़ने से इनकार करती थी, लेकिन अब अपने जवाबों में सीमित नुकसान स्वीकार कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि सरकार की पहले की दलीलें सही नहीं थीं.

विदेश से एथेनॉल खरीदने का लगाया आरोप: केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका से एथेनॉल खरीदने के दबाव में यह नीति लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार पहले यह कहती थी कि E20 से विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन यदि विदेशों से एथेनॉल खरीदा जाएगा तो विदेशी मुद्रा की बचत कैसे होगी. उन्होंने दावा किया कि इसका लाभ भारतीय किसानों के बजाय दूसरे देशों के किसानों को मिलेगा.

पंजाब के बाद अन्य राज्यों में भी लाएंगे प्रस्ताव: AAP संयोजक ने कहा कि पंजाब विधानसभा में E20 को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया है. अब पार्टी के विधायक गोवा, गुजरात और जम्मू-कश्मीर की विधानसभाओं में भी इसी तरह का प्रस्ताव पेश करेंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में प्रस्ताव पारित होगा या नहीं, यह अलग बात है, लेकिन पार्टी इस मुद्दे को हर लोकतांत्रिक मंच पर उठाएगी.

संसद में भी उठाया गया मुद्दा: राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बताया कि पार्टी की ओर से संसद में भी E20 से जुड़ा सवाल पूछा गया था. उन्होंने कहा कि सरकार का लिखित जवाब मिल गया है और उसकी प्रति मीडिया के साथ साझा की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार के जवाब से स्पष्ट होता है कि वह इस नीति को जारी रखने के पक्ष में है.

अब आंदोलन को मिलेगा नया विस्तार: केजरीवाल ने कहा कि अब केवल ज्ञापन देने या प्रेस वार्ता करने से बात नहीं बनेगी. यदि जनता E20 नीति से राहत चाहती है तो उसे बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठानी होगी. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में आंदोलन के अगले चरण की रणनीति तैयार की जाएगी और देशभर में व्यापक जनभागीदारी के साथ अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि आज के समय में खुलकर अपनी बात रखना आसान नहीं है, फिर भी बड़ी संख्या में लोग आगे आए. उन्होंने कहा कि E20 से प्रभावित लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी अपना अभियान जारी रखेगी और इस मुद्दे को लगातार जनता तथा सरकार के सामने उठाती रहेगी.

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Last Updated : August 4, 2026 at 3:59 PM IST

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