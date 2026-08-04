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E20 के खिलाफ अब होगा बड़ा जन आंदोलन, जल्द होगी अगले चरण की घोषणा: अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी जन आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. मंगलवार को पार्टी कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि E20 के विरोध में 2,33,238 लोगों के हस्ताक्षरों वाली याचिका प्रधानमंत्री को सौंपने का प्रयास किया गया, लेकिन मिलने का समय नहीं दिया गया. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार लोगों की चिंताओं को सुनने के बजाय इस नीति को जबरन लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि अब यह आंदोलन और बड़े स्तर पर चलाया जाएगा और जल्द ही इसके अगले चरण की घोषणा की जाएगी.

प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं होने पर जताई नाराजगी: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि E20 के मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्टी ने करीब एक महीने पहले प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग हस्ताक्षर अभियान की याचिकाएं लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए निकले मगर फिरोजशाह रोड पर दिल्ली पुलिस ने रोक लिया. उन्होंने बताया कि याचिकाओं को रस्सियों से बांधकर ले जाया गया था, लेकिन वहां कुछ याचिकाएं बिखर गईं. उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री कार्यालय चाहे तो सभी याचिकाओं का नया सेट दोबारा भेज दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इतनी कम अवधि में 2.33 लाख से अधिक लोगों का इस अभियान से जुड़ना यह दर्शाता है कि E20 को लेकर देशभर में लोगों के बीच व्यापक असंतोष और चिंता है. उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर लोगों की भावनाओं को समझने और गंभीरता से विचार करने की अपील की.

E20 के खिलाफ अब होगा बड़ा जन आंदोलन-केजरीवाल (ETV Bharat)

सरकार पर लगाए कई आरोप: प्रेस वार्ता में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार E20 पेट्रोल को लोगों पर जबरन थोप रही है. उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं संसद में स्वीकार कर चुकी है कि E20 के उपयोग से वाहनों की माइलेज में कमी आती है और कुछ रबर के पुर्जों पर भी असर पड़ सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार इन बातों को स्वीकार कर रही है तो फिर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने की क्या जरूरत है.उन्होंने दावा किया कि पहले सरकार माइलेज कम होने और इंजन या अन्य पुर्जों पर असर पड़ने से इनकार करती थी, लेकिन अब अपने जवाबों में सीमित नुकसान स्वीकार कर रही है. उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि सरकार की पहले की दलीलें सही नहीं थीं.