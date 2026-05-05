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रायपुर कमीश्नरी में बड़ी पोस्टिंग, 136 पुलिसकर्मियों का तबादला, कई थानों के कर्मी हुए इधर उधर

रायपुर कमिश्नरेट के अंदर भारी पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है. कुल 136 पुलिस कर्मचारियों का तबादला हुआ है.

Raipur Commissionerate Office
रायपुर कमिश्नरेट ऑफिस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 5, 2026 at 4:18 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: रायपुर कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने रायपुर कमिश्नरेट के अंदर भारी पैमाने पर फेरबदल किया है. जिसमें 136 एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का तबादला एक थाने से दूसरे थाने में किया गया है. इस पोस्टिंग आदेश में कुछ लोगों को महिला थाने में भी पोस्टिंग दी गई है. इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है.

कई पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों का तबादला

इस ट्रांसफर ऑर्डर में 2 सब इंस्पेक्टर जिसमें प्रहलाद राठौड़ को रक्षित केंद्र से हटाकर थाना खमतराई भेजा गया है. सब इंस्पेक्टर हेमराज पटेल को रक्षित केंद्र से हटाकर थाना खमारडीह भेजा गया है. सहायक उप निरीक्षक टीकम सिंह ठाकुर को रक्षित केंद्र से हटाकर खमारडीह भेजा गया है. सहायक उप निरीक्षक नारायण प्रसाद सेन को थाना कबीर नगर से तबादला करके उन्हें थाना गुढ़ियारी तबादला किया गया है. सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार पाठक को थाना कोतवाली से तबादला करके उन्हें डीडी नगर में पद स्थापना दी गई है. सहायक उप निरीक्षक मालती यादव को थाना सिविल लाइन से तबादला करके पुरानी बस्ती भेजा गया है. सहायक उप निरीक्षक महेंद्र कुमार मिश्रा को थाना डीडी नगर से तबादला करके उन्हें थाना कोतवाली में पदस्थ किया गया है.

Raipur Police Commissioner Sanjeev Shukla
रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला (ETV BHARAT)
Raipur Police Commissioner Orders Transfers
रायपुर पुलिस कमिश्नर ने किया तबादला (ETV BHARAT)
Transfer List
तबादले की सूची (ETV BHARAT)

महिला पुलिसकर्मियों की भी हुई पोस्टिंग

इसी तरह प्रधान आरक्षक शशि तिवारी को महिला थाना से हटाकर थाना उरला भेजा गया है. प्रधान आरक्षक प्रीति वर्मा को थाना टिकरापारा से तबादला करके उन्हें कोतवाली थाने में पोस्टिंग दी गई है. प्रधान आरक्षक अनीता चौहान को थाना राजेंद्र नगर से तबादला करके उन्हें थाना तेलीबांधा भेजा गया है. प्रधान आरक्षक मीना यादव को थाना आमानाका से ट्रांसफर कर उन्हें थाना तेलीबांधा की जिम्मेदारी दी गई है.

Transfer List
तबादले की सूची (ETV BHARAT)

आरक्षक रैंक के पुलिसकर्मियों का तबादला

आरक्षक दिलीप कुमार ठाकुर को थाना राजेंद्र नगर से ट्रांसफर कर उन्हें थाना तेलीबांधा की कमान सौंपी गई है. आरक्षक गणेशराम सोनवानी को थाना तेलीबांधा से हटाकर थाना पंडरी भेजा गया है. आरक्षक शीतल कुमार बिसेन को थाना तेलीबांधा से हटाकर खमारडीह खाना भेजा गया है. आरक्षक रूपेश कुमार तिवारी को थाना तेलीबांधा से हटाकर थाना पंडरी भेज दिया गया है. आरक्षक टीकम साहू को थाना आमानाका से से थाना मुजगहन भेजा गया है.

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