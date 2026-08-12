चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी तैयारी, फरार अपराधियों और अवैध हथियारों पर रहेगा फोकस
एडीजीपी ने कहा कि चुनावों को देखते हुए पुलिस पुराने अपराधियों और फरार आरोपियों की धरपकड़ पर विशेष ध्यान देगी.
Published : August 12, 2026 at 3:30 PM IST
भरतपुर: निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में प्रस्तावित चुनावों को लेकर भरतपुर रेंज पुलिस ने कानून-व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी हैं. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं रेंज प्रभारी संजीव कुमार नार्जरी ने बुधवार को भरतपुर रेंज कार्यालय में अधिकारियों के साथ अपराध और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. बैठक में चुनाव से पहले पुराने अपराधियों, फरार आरोपियों और अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने पर विशेष चर्चा हुई.
चुनाव से पहले अपराधियों पर शिकंजा: बैठक में रेंज में अपराध की मौजूदा स्थिति, कानून-व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं और विभिन्न अभियानों के तहत हुई कार्रवाई की समीक्षा की गई. एडीजीपी संजीव ने बताया कि बैठक में आने वाले चुनावों को देखते हुए पुलिस की तैयारियों पर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है. एडीजीपी ने कहा कि चुनावों को देखते हुए पुलिस पुराने अपराधियों और फरार आरोपियों की धरपकड़ पर विशेष ध्यान देगी. इसके साथ ही अवैध हथियारों की बरामदगी और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई तेज की जाएगी. जिन क्षेत्रों में पहले चुनाव के दौरान विवाद या कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, वहां विशेष निगरानी रखी जाएगी.
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उन्होंने कहा कि पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की भी समीक्षा की गई है. संबंधित जिलों में इन अभियानों के तहत हुई कार्रवाई, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई. क्राइम मीटिंग के दौरान करौली के एक गांव में तोप चोरी के मामले के बाद चल रहे धरने को लेकर भी सवाल किया गया. इस पर एडीजीपी ने कहा कि उन्होंने करौली एसपी से इस मामले में बात की है. एसपी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आगे की कार्रवाई उनके स्तर से की जाएगी.
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इससे पहले रेंज कार्यालय पहुंचने पर रेंज आईजी डॉ प्रीति चंद्रा की अध्यक्षता में एडीजीपी संजीव कुमार नार्जरी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. इसके बाद उनका स्वागत एवं सम्मान किया गया. एडीजीपी ने सबसे पहले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया. इसके बाद रेंज सभागार में भरतपुर रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की. एडीजीपी के साथ हुई बैठक में रेंज आईजी डॉ प्रीति चंद्रा के अलावा भरतपुर रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.