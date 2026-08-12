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चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी तैयारी, फरार अपराधियों और अवैध हथियारों पर रहेगा फोकस

भरतपुर रेंज पुलिस की समीक्षा बैठक ( ETV Bharat Bharatpur )