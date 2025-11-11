ETV Bharat / state

झारखंड-बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान, जगुआर समेत कई बलों को किया गया तैनात

झारखंड-बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े अभियान की शुरुआत की गयी है.

major police operation against Naxalites in Palamu district on Jharkhand and Bihar border
गश्त पर सुरक्षा बल के जवान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
पलामूः झारखंड बिहार सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान की शुरुआत की गई है. मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न हुई. दूसरे चरण की वोटिंग पलामू और गढ़वा से सटे हुए बिहार से सीमावर्ती इलाकों में मतदान हुआ. इसी को ध्यान में रखकर नक्सलियों के खिलाफ बड़े अभियान की शुरूआत की गयी है.

इस अभियान में झारखंड जगुआर, जैप और आईआरबी के जवानों को तैनात किया गया. पलामू, गढ़वा के इलाके में संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती किया गया एवं सीमावर्ती इलाकों में निगरानी को बढ़ाया गया.

पलामू के जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट है साथ ही साथ निगरानी को भी बढ़ाई गयी है.

दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती इलाकों में भाकपा माओवादी टीएसपीसी और अन्य नक्सली अपराधी संगठनों को टारगेट किया गया था. बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पलामू में चार जबकि गढ़वा में भी कई इंटरस्टेट चेक पोस्ट की स्थापना की गई थी. इंटरस्टेट चेक पोस्ट के माध्यम से यात्री वाहनों पर निगरानी शुरू की गई. बिहार सीमा से गुजरने वाले एक-एक वाहनों की जांच की जा रही थी जबकि संदिग्ध गतिविधि पर भी निगरानी रखी जा रही थी.

