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अमरोहा में जिलाबदर अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डुगडुगी बजाकर कराई मुनादी

अमरोहा: जनपद में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अमरोहा पुलिस ने जिलाबदर अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव के निर्देशन में थाना हसनपुर पुलिस ने जिलाबदर घोषित अपराधी के मोहल्ले में पहुंचकर डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई. साथ ही स्थानीय लोगों को उसके छह माह तक जनपद की सीमा से बाहर रहने की जानकारी दी.



दरअसल, शुक्रवार को पुलिस ने आमजन से अपील की कि यदि जिलाबदर अपराधी चोरी-छिपे अपने मोहल्ले या आसपास दिखाई दे या निवास करता मिले तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दें. पुलिस ने स्पष्ट किया कि जिलाबदर की अवधि के दौरान जनपद की सीमा में पाए जाने पर संबंधित अपराधी के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

नामजद दिग्विजय भाटी पुत्र रघुराज सिंह, निवासी मोहल्ला होलीवाला, कस्बा और थाना हसनपुर को छह माह के लिए जिला बदर किए जाने की सूचना उसके मोहल्ले में सार्वजनिक रूप से मुनादी कराकर दी गई.