चतरा में पुलिस व राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़, एक अपराधी को लगी गोली
टंडवा में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में गोली लगने से राहुल दुबे गैंग का एक सदस्य घायल हुआ है.
Published : November 25, 2026 at 8:22 AM IST
चतराः जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गैंग के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के दौरान गैंग के एक अपराधी को गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया. घटना की पुष्टि चतरा एसपी अनिमेष नैथानी ने की है. हालांकि, घायल अपराधी की पहचान और मुठभेड़ से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.
जानकारी के अनुसार, राहुल दुबे गैंग के कुछ सदस्य टंडवा थाना क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. इसकी गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में छापामारी अभियान चलाया. इसी दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. गोलीबारी में गैंग का एक सदस्य घायल हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. जल्द ही मुठभेड़ और कार्रवाई से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा किए जाने की संभावना है.
हजारीबाग में भी घायल हुए थे दो अपराधी
गौरतलब है कि सोमवार को हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के डांटोखुर्द के पास रेबर गांव स्थित चरेवा टांड में पुलिस और राहुल दुबे गैंग के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस कार्रवाई में पुलिस और राहुल दुबे गिरोह के अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई थी. जिसमें दीप नारायण भगत, पिता बिल्टू साव, पदमा जिला हजारीबाग और राहुल कुमार रॉकी, पिता द्वारिका रविदास, नगवां थाना, जिला-चतरा निवासी घायल हुए थे. दोनों घायलों को पुलिस ने हिरासत में लेकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल इलाज के लिए भेजा दिया था. उसके बाद बुधवार को चतरा में यह घटना हुई है.
'पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गैंग के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई. जिसमें राहुल दुबे गैंग का सदस्य घायल हुआ है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. अनिमेष नैथानी, चतरा एसपी.