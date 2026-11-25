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चतरा में पुलिस व राहुल दुबे गैंग के बीच मुठभेड़, एक अपराधी को लगी गोली

टंडवा थाना, चतरा ( Etv Bharat )

चतराः जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में पुलिस और कुख्यात राहुल दुबे गैंग के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ के दौरान गैंग के एक अपराधी को गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया. घटना की पुष्टि चतरा एसपी अनिमेष नैथानी ने की है. हालांकि, घायल अपराधी की पहचान और मुठभेड़ से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है.

जानकारी के अनुसार, राहुल दुबे गैंग के कुछ सदस्य टंडवा थाना क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. इसकी गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने इलाके में छापामारी अभियान चलाया. इसी दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. गोलीबारी में गैंग का एक सदस्य घायल हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. जल्द ही मुठभेड़ और कार्रवाई से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा किए जाने की संभावना है.