स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी: अवैध अत्याधुनिक पिस्टल और 15 कारतूसों के साथ बदमाश गिरफ्तार
पुलिस उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व से ठीक पहले इतनी बड़ी मात्रा में हथियार मिलना एक गंभीर विषय है.
Published : August 13, 2026 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. देश की राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने व किसी भी अनहोनी को टालने के लिए उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस द्वारा जगह-जगह गश्त, जांच और संदिग्धों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. इसी सतर्कता का नतीजा है कि पुलिस स्टेशन मुखर्जी नगर की टीम ने एक वांछित व शातिर अपराधी को अत्याधुनिक स्वचालित (ऑटोमैटिक) पिस्टल व 15 जिंदा कारतूसों के साथ धर दबोचा है.
उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त आकांक्षा यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सलमान उर्फ पहलवान (उम्र 27 वर्ष) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला है. वह पूर्व में भी डकैती व झपटमारी (लूटपाट) जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहा है.
गश्त के दौरान संदिग्ध कार देखकर हुआ शक:
मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए डीसीपी आकांक्षा यादव ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस 2026 को ध्यान में रखते हुए उत्तर-पश्चिम जिले में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं. 12 अगस्त की रात करीब 08:00 बजे एसआई अरुण कुमार, एचसी अभिषेक, एचसी विकास, एचसी बाबू लाल, एचसी संजीव, एचसी सितेंद्र खोकर व कॉन्स्टेबल जिंतेंद्र की एक टीम सुरजीत सिंह मार्ग, विजय नगर क्षेत्र में नियमित गश्त पर थी. यह पूरी कार्रवाई इंस्पेक्टर राजीव शाह (एसएचओ/मुखर्जी नगर) व एसीपी मॉडल टाउन सुरेश चंद्र के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में की जा रही थी. गश्त के दौरान पुलिस टीम ने विजय नगर के पास एक सफेद रंग की संदिग्ध मारुति फ्रोंक्स कार को आते देखा और उसे रुकने का इशारा किया.
भागने की कोशिश, पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा:
पुलिस को देखते ही कार चालक और उसमें बैठा उसका साथी घबरा गए. उन्होंने गाड़ी से उतरकर पास के एनडीपीएल कार्यालय की ओर भागने का प्रयास किया. हालांकि, ड्यूटी पर तैनात सतर्क पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए उनका पीछा किया और सतर्कता दिखाते हुए एक व्यक्ति को मौके पर ही दबोच लिया. उसकी पहचान सलमान उर्फ पहलवान के रूप में हुई, जबकि उसका एक अन्य साथी अंधेरे व भीड़ का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा.
तलाशी में मिला हथियारों का जखीरा:
डीसीपी आकांक्षा यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपी सलमान की जब व्यक्तिगत तलाशी ली गई, तो उसके पास से 1 अत्याधुनिक ऑटोमैटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए. इसके बाद जब पुलिस टीम ने उसकी मारुति फ्रोंक्स कार की गहन तलाशी ली, तो कार के डैशबोर्ड के अंदर से 05 व जिंदा कारतूस बरामद किए गए. इस तरह पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 1 पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस के साथ वारदात में इस्तेमाल की जा रही मारुति फ्रोंक्स कार को भी जब्त कर लिया है.
आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस स्टेशन मुखर्जी नगर में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत प्राथमिकी संख्या 315/2026 दर्ज कर ली गई है. पुलिस उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व से ठीक पहले इतनी बड़ी मात्रा में हथियार व कारतूस मिलना एक गंभीर विषय है. पुलिस अब आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वह स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले दिल्ली में इन हथियारों का इस्तेमाल किस बड़ी वारदात या साजिश के लिए करने वाला था. इसके साथ ही मौके से फरार हुए उसके साथी की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है.
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