दिल्ली में हैरी बॉक्सर गैंग की बड़ी साजिश नाकाम, कारोबारी की हत्या से पहले तीन शूटर गिरफ्तार
यह गैंग दिल्ली-एनसीआर के कई कारोबारियों की रेकी कर चुका था.
Published : July 12, 2026 at 8:00 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने कुख्यात हैरी बॉक्सर गैंग के तीन शूटरों को गिरफ्तार कर कारोबारियों की हत्या और करोड़ों रुपये की रंगदारी वसूलने की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है. दरअसल, मामले की शुरुआत मार्च 2026 में हुई, जब रोहिणी के एक कारोबारी से पहले एक करोड़ रुपये और बाद में पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई. आरोपी लगातार विदेशी नंबरों से धमकी दे रहे थे. 4 जुलाई को कारोबारी के घर की तस्वीरें और वीडियो भेजकर परिवार के किसी सदस्य की हत्या की धमकी दी गई.
तकनीकी निगरानी, सीसीटीवी फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले शिव गोविंद को श्रीनिवासपुरी से गिरफ्तार किया. उसके मोबाइल से कारोबारी के घर और करोल बाग के ज्वेलर्स की रेकी से जुड़े फोटो-वीडियो मिले. पूछताछ के बाद अभिनव उर्फ आकाश सिंह और विवेक को भी गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तीन अत्याधुनिक अवैध पिस्टल, 26 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.
पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अभिनव वर्ष 2024 में ग्रेटर कैलाश में जिम मालिक नादिर शाह हत्याकांड का भी आरोपी रह चुका है. जेल से छूटने के बाद उसने दोबारा हैरी बॉक्सर गैंग से संपर्क किया और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से शूटरों को दिल्ली बुलाकर अलग-अलग होटलों में ठहराया. सभी आरोपी अंतिम निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे थे.
जांच में सामने आया कि यह गैंग दिल्ली-एनसीआर के कारोबारियों को विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप कॉल और मैसेज भेजकर पहले रंगदारी मांगता था. इसके बाद स्थानीय शूटर कारोबारी के घर और प्रतिष्ठान की रेकी कर फोटो और वीडियो एन्क्रिप्टेड ऐप सिग्नल के जरिए विदेश में बैठे गैंग सरगनाओं तक भेजते थे. मंजूरी मिलने के बाद टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जाना होता है.
संयुक्त पुलिस आयुक्त (उत्तरी रेंज) विजय कुमार ने कहा कि पुलिस की समय रहते की गई खुफिया और तकनीकी कार्रवाई से एक बड़े गैंगवार और कारोबारियों की टारगेट किलिंग की साजिश विफल कर दी गई. उन्होंने कहा कि जांच में यह भी सामने आया है कि गैंग दिल्ली-एनसीआर के कई कारोबारियों की रेकी कर चुका था. फरार आरोपियों, विदेशी हैंडलरों और हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क की तलाश जारी है.
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