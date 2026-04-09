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चिरमिरी में पीडीएस चावल की कालाबाजारी, 15 क्विंटल सरकारी राशन जब्त, गोदाम सील

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: चिरमिरी क्षेत्र में अवैध रूप से सरकारी चावल के भंडारण के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राशन माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है.

प्रशासन को पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि एकता नगर क्षेत्र में स्थित एक निजी गोदाम में सरकारी राशन का अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है. शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल एक संयुक्त टीम का गठन किया. इस टीम में खाद्य विभाग के निरीक्षक एवं स्थानीय पुलिस बल के जवान शामिल थे.

पीडीएस चावल की कालाबाजारी पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

निर्धारित योजना के तहत टीम ने गोदाम पर दबिश दी. मौके पर पहुंचकर गोदाम का ताला खुलवाया गया और जब तलाशी ली गई तो अंदर से करीब 15 क्विंटल पीडीएस चावल बरामद हुआ. प्रारंभिक जांच में यह चावल सरकारी वितरण प्रणाली का पाया गया, जिसे अवैध रूप से संग्रहित किया गया था. प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए पूरे चावल को जब्त कर लिया और संबंधित गोदाम को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया.

पीडीएस चावल की कालाबाजारी (ETV Bharat Chhattisgarh)

शिकायत मिली थी कि एकता नगर मेन रोड में पीडीएस चावल संग्रहण की जानकारी मिली थी. पुलिस , खाद्य निरीक्षक की टीम के साथ छापामार कार्रवाई की गई. गोदाम का ताला खुलवाकर लगभग 15 क्विंटल चावल जब्त किया गया है. प्रथम दृष्टया पीडीएस का चावल लग रहा है, जांच के बाद खुलासा होगा- बिजेंद्र सिंह सारथी, एसडीएम चिरमिरी

पीडीएस चावल की कालाबाजारी पर प्रशासन की नजर

एसडीएम ने स्पष्ट किया कि चिरमिरी क्षेत्र में इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है. भविष्य में भी जहां कहीं इस तरह की अनियमितता या अवैध भंडारण की शिकायत मिलेगी, वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस छापेमारी के बाद से पूरे क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है और अवैध राशन कारोबार से जुड़े लोगों में खौफ का माहौल व्याप्त है.