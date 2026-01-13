ETV Bharat / state

यूपी बीजेपी में बड़े संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी, क्षेत्रीय कमेटियों की रिपोर्ट पर मंथन

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने बताया कि कमेटियों की विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व को सौंपी जाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
कार्यकर्ताओं की फीडबैक के आधार पर रिपोर्ट.
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 5:52 PM IST

4 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने की कवायद जोर पकड़ चुकी है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय कमेटियों के साथ व्यापक बैठकें पूरी कर ली हैं.

इन बैठकों में संगठन की मौजूदा स्थिति, कमजोरियां, चुनौतियां और सुधार की आवश्यक जरूरतों पर गहन मंथन हुआ. अब क्षेत्रीय कमेटियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, जिसे जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व को सौंपा जाएगा.

जानकारी देते बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी.

फीडबैक पर आधारित रिपोर्ट तैयार की गयी: यह रिपोर्ट प्रदेश के सभी प्रमुख क्षेत्रों पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ब्रज, गोरखपुर, काशी, अवध और बुंदेलखंड की फीडबैक पर आधारित है. इसमें स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता, जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय, जातीय-क्षेत्रीय संतुलन और विपक्षी रणनीतियों के खिलाफ तैयारियों का जायजा लिया गया है.

विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने पर जोर: भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कार्यकारिणी में बड़े पैमाने पर बदलाव, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति और क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की प्रक्रिया तेज होगी. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विभिन्न क्षेत्रों में पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से व्यक्तिगत मुलाकात कीं. उन्होंने हर बैठक में संगठन को और अधिक मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और पार्टी की सरकार के विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया.

तीसरी बार प्रचंड बहुमत हासिल करना लक्ष्य: खासकर मकर संक्रांति (14-15 जनवरी) के बाद यह पूरी प्रक्रिया और तेज होने की उम्मीद है. पार्टी का लक्ष्य स्पष्ट है—सबसे पहले आगामी पंचायत चुनावों में मजबूत प्रदर्शन और फिर 2027 के विधानसभा महासंग्राम में लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत हासिल करना. सूत्र बताते हैं कि संगठन में 30-40 प्रतिशत तक फेरबदल की संभावना है, जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्षों, अग्रिम मोर्चों के प्रमुखों और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नए चेहरों को जगह मिल सकती है.

Photo Credit: ETV Bharat
केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

जातीय समीकरणों को साधने पर विशेष ध्यान: साथ ही जातीय समीकरणों को साधने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि पंकज चौधरी खुद कुर्मी (ओबीसी) समुदाय से आते हैं और उनकी नियुक्ति को इस वर्ग में पार्टी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. हाल की बैठकों में पश्चिमी यूपी के जाट बेल्ट, ब्रज की यादव-ब्राह्मण गतिशीलता, पूर्वांचल की सामाजिक संरचना और बुंदेलखंड के विकास मुद्दों पर फोकस रहा. पंकज चौधरी ने इन क्षेत्रों का दौरा कर कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी है.

2027 में ऐतिहासिक जीत की संभावना: पार्टी नेतृत्व का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के विकास कार्यों और संगठन की जमीनी ताकत के संयोजन से 2027 में ऐतिहासिक जीत संभव है. पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि क्षेत्रीय कमेटियों की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के लिए गाइडलाइन का काम करेगी. इसमें कमजोर बूथों को मजबूत करने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और विपक्ष की 'पीडीए' जैसी रणनीतियों का मुकाबला करने के ठोस सुझाव शामिल हैं.

बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी: बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने बताया कि मकर संक्रांति के बाद होने वाले बदलावों से प्रदेश भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी. यह फेरबदल न केवल संगठन को नई दिशा देगा, बल्कि 2027 के महासंग्राम के लिए पार्टी को मजबूत नींव भी प्रदान करेगा. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने बताया कि जब भी नया प्रदेश अध्यक्ष आता है वे पूरे राज्य में जाते हैं और पदाधिकारी से मिलते हैं निश्चित तौर पर भविष्य में परिवर्तन होना है. इसको लेकर तैयारियां की जा रही है और समय आने पर इसकी सूचना भी दी जाएगी.

